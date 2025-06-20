С 18 июня 2025 года маркетплейс Wildberries запустил тестовый выпуск собственных пластиковых карт. Ими можно оплачивать покупки в любых торговых точках и снимать наличные в банкоматах без комиссии. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким.

Карта Wildberries: условия использования и оформление

Банковские карты выпускает дочерняя структура маркетплейса — «Вайлдберриз Банк». Платёжный инструмент работает на базе национальной системы «Мир». Заказать карту пока могут только отдельные клиенты в тестовом режиме через раздел «WB Кошелёк» в мобильном приложении. Для оформления требуется максимальный уровень идентификации.

Он предполагает заключение договора об обслуживании, селфи и загрузку фото паспорта. После подтверждения данных пользователю доступна не только карта, но и скидка 11 % на товары в маркетплейсе.

Особенности карты и возможности для пользователей

Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Она автоматически привязывается к «WB Кошельку». С её помощью можно расплачиваться в магазинах, как обычной банковской картой, а также снимать до 100 тысяч рублей без комиссии в любых банкоматах России.





Официальной презентации новой карты компания пока не проводила. Также на сайте «Вайлдберриз Банка» подробной информации о продукте на данный момент нет.