В понедельник президент США оказался под давлением сразу с двух фронтов — от крупнейших корпораций и с фондового рынка. А уже во вторник он изменил тон, ослабив риторику по отношению к Китаю и отказавшись от прямых атак в адрес Федеральной резервной системы.

Важность момента в том, что Трамп по-прежнему стремится радикально перестроить экономическую модель США. Но при этом он внимательно следит за реакцией бирж и прислушивается к тревожным сигналам от влиятельных бизнесменов и инвесторов, опасающихся катастрофических последствий его политики.

Давление бизнеса и обвал на рынках

Начало недели выдалось непростым для амбиций президента по глобальному переформатированию экономики. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, главы трёх крупнейших американских ритейлеров — Walmart, Target и Home Depot — в ходе закрытого совещания предупредили Трампа о серьёзных рисках, которые несут его тарифная политика и торговые инициативы.

По словам одного из чиновников, присутствовавших на встрече, бизнесмены заявили президенту, что пока цены остаются стабильными, но вскоре они неизбежно начнут расти. И хотя разговор не касался продовольствия, Трампу прямо сказали: «полки опустеют».

Другой источник сообщил, что по оценке участников совещания, последствия тарифных решений станут заметны уже через пару недель. Одновременно с этим на финансовых рынках началась паника. Инвесторы негативно восприняли угрозы президента уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, что вызвало падение акций, облигаций и курса доллара.

Поворот в риторике

Уже на следующий день администрация Трампа изменила курс. Сначала министр финансов, затем пресс-секретарь, а после и сам президент дали понять: торговые переговоры с Китаем возобновятся в ближайшее время и проходят в позитивном ключе. Более того, ожидается, что по итогам переговоров тарифы будут существенно ниже нынешнего уровня в 145%.

Трамп также заявил журналистам в Овальном кабинете, что не планирует увольнять Пауэлла, несмотря на то что на прошлой неделе его главный экономический советник допускал такую возможность. Финансовые рынки тут же отреагировали ростом: акции и доллар начали стремительно укрепляться.

Настоящее или тактическое отступление?

Некоторые представители Белого дома отрицают, что президент пошёл на уступки. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что Трамп просто демонстрирует готовность к сделке, оставаясь при этом верным своей стратегии давления.

«Таков стиль Дональда Трампа, — сказал источник. — Он действует через давление. Он загоняет оппонентов за стол переговоров. Сейчас Китай проявил интерес к диалогу, и президент ясно дал понять: если они готовы к сотрудничеству — он тоже».

Изменения в окружении Трампа

Поворот в риторике совпал с переменами в кругу ближайших советников президента. Министр финансов Скотт Бессент, по данным СМИ, в последние недели получил больше влияния и активно склонял Трампа к смягчению позиции ради стабилизации рынков. Настолько активно, что иногда появлялся в Овальном кабинете в отсутствие других советников, чтобы убедить президента изменить курс.

Взгляд издалека: тревожные сигналы для экономики США

Впервые за всё время пребывания Трампа в политике, большинство американцев негативно оценивают его экономическую политику. Несмотря на заявления президента о «незначительной инфляции», она остаётся заметной, экономический рост замедляется, а производственные компании теряют уверенность в будущем.

Хотя о неизбежности рецессии говорить рано, вероятность её наступления значительно возросла. Более того, на глобальном уровне нарастает тренд «продажи Америки» — инвесторы всё чаще сомневаются в традиционном статусе американских активов как надёжного убежища в нестабильные времена.