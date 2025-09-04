TCL получила пять наград престижной премии EISA Awards 2025–2026, подтвердив лидерство в сегменте QD-Mini LED и ультрабольших телевизоров. Компания стала победителем сразу в двух ключевых категориях — «Дисплей и видео для домашнего кинотеатра» и «Аудио для домашнего кинотеатра».

Лидерство в технологиях и инновациях

TCL остаётся в числе главных победителей на крупнейших международных премиях. В 2025 году компания представила новые решения для домашних кинотеатров, объединяющие рекордную яркость QD-Mini LED и аудиосистемы премиум-класса.





Модель TCL 85C9K удостоена звания EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025–2026. Телевизор оснащён до 5184 зон локального затемнения и пиковой яркостью 6500 нит. Безрамочный дизайн Virtually ZeroBorder и панель CrystGlow WHVA обеспечивают равномерное изображение под любым углом, а акустика Bang & Olufsen формирует атмосферу кинотеатра дома.

Новое поколение больших экранов

Флагман TCL 98C8K получил премию EISA STATEMENT TV 2025–2026. Он предлагает:





эффект «погружения без границ» благодаря дизайну Virtually ZeroBorder;

контрастность до 7000:1 и низкое отражение света (0,5%);

увеличенный угол цветового обзора на 40%;

систему All-domain Halo Control для точного управления подсветкой.

Телевизор для всей семьи

TCL 75C7K стал победителем в категории EISA FAMILY TV 2025–2026. Модель сочетает QD-Mini LED, процессор AiPQ Pro и систему Google TV. Среди функций — детские профили, Art Gallery и защита зрения TÜV.

Решение для геймеров

Телевизор TCL 55C6K получил премию EISA GAMING TV 2025–2026. Игровой режим включает QD-Mini LED экран, частоту 144 Гц в 4K, поддержку AMD FreeSync, Game Master Mode и акустику ONKYO 2.1.





Кинотеатр в формате Soundbar

Саундбар TCL Q65H отмечен наградой EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025–2026. Технология RAY·DANZ создаёт эффект объёмного звука, приближая опыт к просмотру в кинозале.

TCL в России

На российском рынке уже доступны модели серий C6K, C7K и C8K. Все они включают ключевые инновации компании, обеспечивая премиальное качество изображения и звука.



