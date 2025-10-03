Фитнес-индустрия неожиданно получила громкий конфликт: Strava подала иск против Garmin, обвинив компанию в нарушении патентов на функции отслеживания маршрутов тренировок — сегменты (segments) и тепловые карты (heatmaps). Кроме того, Strava утверждает, что Garmin нарушила соглашение о сотрудничестве, разработав собственный сервис тепловых карт. Компания требует судебного запрета на продажу любых устройств и ПО Garmin с этими функциями — а это затронет практически всё её «железо» и сервис Garmin Connect.

Иск оказался неожиданным, ведь Strava и Garmin сотрудничают более десяти лет и имеют множество интеграций. Аналитики, например DC Rainmaker, отмечают, что патентные аргументы Strava выглядят слабыми: Garmin использует такие функции уже давно, а иск появился лишь сейчас.

Ситуация стала ещё более запутанной после комментария директора по продукту Strava Мэтта Салазара на Reddit. Он заявил, что причиной агрессивных действий стало новое требование Garmin к API-партнёрам: размещать логотип Garmin на каждом посте, графике, изображении и карточке с данными активности. По словам Салазара, это связано с защитой пользовательских данных, но выглядит скорее как спор о брендинге — кому именно «принадлежит» визуализация собранных данных.

Пока непонятно, чем закончится этот спор, но эксперты считают, что Strava вряд ли добьётся победы в суде. Пользователи же надеются, что разборки компаний не приведут к ограничениям сервисов и привычных функций.