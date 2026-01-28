Ранее в этом месяце в сети появилась информация о том, что Qualcomm может привлечь Samsung Foundry к производству своих будущих мобильных процессоров Snapdragon. Эти слухи в основном касались грядущей линейки Snapdragon 8 Elite Gen 6, для которой якобы рассматривалось использование производственных мощностей Samsung.

Однако новый отчет от Smart Chip Insider, опубликованный на платформе Weibo, утверждает, что Qualcomm будет полагаться исключительно на TSMC при выпуске процессоров серии Snapdragon 8 Elite Gen 6. По данным источника, обе версии чипа — стандартная и Pro — будут производиться с использованием техпроцесса TSMC N2P, как и предполагалось изначально.

В подтверждение своей позиции инсайдер указывает на объективные особенности разработки микросхем. Создание и запуск в производство современного мобильного процессора — это долгий и сложный процесс, который невозможно кардинально изменить в сжатые сроки. Полный цикл разработки, от проектирования IP-блоков до готовой системы на кристалле, обычно занимает около двух лет. Поэтому для чипа, который может выйти на рынок уже в третьем квартале текущего года, внезапная смена производственного партнера или техпроцесса практически исключена.

С учетом этих факторов вероятность того, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет производиться на фабриках Samsung, крайне мала. Тем не менее это не означает, что Samsung полностью выпала из планов Qualcomm. В ходе выставки CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что переговоры между компаниями продолжаются. Хотя он не уточнил, о каких именно продуктах идет речь, его слова дают понять, что сотрудничество может состояться в будущем.

Как и в случае с любыми ранними слухами о процессорах, окончательная ясность появится только после официальных заявлений со стороны Qualcomm.



