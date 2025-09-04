IFA, крупнейшая мировая выставка бытовой электроники и цифровых технологий, продолжит проводиться на выставочных площадках Берлина минимум до 2034 года. Соответствующее соглашение было подписано 4 сентября 2025 года в рамках церемонии IFA Opening Night.

Долгосрочное соглашение о проведении IFA

Контракт между IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH и властями столицы Германии заключён досрочно. Его подписание гарантирует долгосрочную стабильность для производителей, ритейла и посетителей выставки.





Организаторы подчеркнули, что решение закрепляет стратегическое значение IFA для Берлина, Германии и глобальной технологической индустрии.

Комментарии участников соглашения

Генеральный директор IFA Management GmbH Лейф Линднер отметил:

«Берлин располагает отличной выставочной инфраструктурой, динамичной средой и привлекательностью международного мегаполиса. Мы рады оказанному доверию и уверены, что IFA в Берлине и дальше будет историей успеха».





Глава Clarion Events Лиза Ханнант добавила:

«Партнёрство с самого начала доказало свою эффективность. Мы рады продолжить сотрудничество и расширить его. Уверены, что вместе мы ещё больше укрепим позиции IFA как ведущей мировой выставки в области потребительских технологий».

Управляющий директор GFU доктор Сара Варнеке заявила:





«Мы намерены ещё активнее развивать сотрудничество с Берлином как технологическим центром. Наша цель — формировать будущие направления, объединять талантливых специалистов, малый и средний бизнес, а также креативные индустрии, создавая добавленную стоимость для города и экономики».

Губернатор-мэр Берлина Кай Вегнер подчеркнул:

«IFA остаётся в Берлине — это сильный сигнал для города и его жителей. Уже более 100 лет выставка привлекает людей со всего мира и показывает, что Берлин — один из ведущих центров цифровой и развлекательной индустрии Европы. Наша цель — чтобы всё больше технологий будущего было “сделано в Берлине”».

Мэр и сенатор по экономике, энергетике и государственным предприятиям Франциска Гиффай заявила:





«IFA принадлежит Берлину так же, как телебашня и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Продление контракта до 2034 года доказывает, что столица с развитой цифровой экономикой является идеальным местом для инновационной выставки».

Генеральный директор Messe Berlin GmbH доктор Марио Тобиас отметил: