Epic заплатит Google $800 млн за шесть лет в рамках партнёрства по Android, Unreal Engine и Fortnite

Судья обеспокоен, что сделка могла повлиять на условия мирового соглашения в антимонопольном деле

Детали партнёрства остаются конфиденциальными, но речь идёт о совместной разработке и маркетинге

Неожиданное партнёрство

Как стало известно в ходе судебного разбирательства, Google и Epic Games заключили новое соглашение, затрагивающее Android, Unreal Engine и какую-то «разработку продуктов», но его детали пока остаются секретом. По данным The Verge, на слушании в суде окружной судья Калифорнии Джеймс Донато задавался вопросом, не урегулировали ли Epic Games и Google дело из-за ранее не анонсированного партнёрства. В суде раскрыли, что соглашение между компаниями включает «совместную разработку продуктов, обязательства по совместному маркетингу и совместные партнёрства» вокруг Unreal Engine, Fortnite и Android.

Судья Донато также указал, что Epic будет «помогать Google продвигать Android», а Google станет «использовать основную технологию Epic». Он выразил обеспокоенность, что это могло привести к смягчению требований Epic и заключению мирового соглашения, которое впервые анонсировали в ноябре и которое, если судья Донато утвердит его, окончательно завершит затянувшийся юридический конфликт между компаниями.

Что известно о сделке

Информация о партнёрстве всплыла во время сегодняшнего слушания по мировому соглашению. Epic подтвердила, что речь идёт о «новом бизнесе между Epic и Google». Тим Суини, гендиректор Epic, видимо, упомянул, что соглашение как-то связано с «метавселенной», заявив:

«Технологию Epic используют многие компании в той сфере, где работает Google, для обучения своих продуктов, так что возможность для Google более полноценно использовать Unreal Engine… извините, я нарушаю конфиденциальность».

Сделка, как далее раскрыл судья, оценивается в $800 млн на следующие шесть лет, при этом платить Google будет Epic.





Над чем именно работают компании, остаётся секретом, который судья разрешил им сохранить, но Суини добавил, что «это Google и Epic, каждый по отдельности создаёт продуктовые линейки» с планами «работать вместе».

Излишне говорить, что такая сделка — последнее, чего можно было ожидать после ожесточённой юридической войны последних лет. Сейчас вопросов гораздо больше, чем ответов.