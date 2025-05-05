Всего через несколько дней после того, как судья Ивонна Гонсалес Роджерс обвинила Apple в обмане и нарушении ранее вынесенного судебного запрета, компания подала апелляцию. Это может затормозить внедрение нового постановления, требующего от Apple прекратить взимать комиссию в размере 27% с покупок в приложениях, сделанных вне системы транзакций App Store. Эта комиссия применялась к приложениям, загруженным через App Store, которые направляли пользователей на сторонние способы оплаты.

Также обсуждалось намерение Apple предложить собственную систему транзакций наряду с этими сторонними вариантами.

«Чтобы скрыть правду, вице-президент по финансам Алекс Роман открыто солгал под присягой. Внутри компании Филипп Шиллер выступал за то, чтобы Apple соблюдала запрет, но Тим Кук проигнорировал Шиллера и вместо этого позволил финансовому директору Луке Маэстри и его финансовой команде убедить его в обратном».

Что дальше?

Апелляция Apple, о которой сообщает The Verge, не содержит подробностей о том, как компания планирует оспаривать это решение. Тем не менее, Apple заявила, что «категорически не согласна» с решением суда и будет выполнять его, подавая апелляцию.

Первоначальное дело было возбуждено в 2020 году компанией Epic Games, разработчиком Fortnite, которая стремилась открыть iOS для сторонних магазинов приложений и внешних систем транзакций.

После последнего решения генеральный директор Epic Тим Суини объявил о намерении вернуть Fortnite в App Store. Другие разработчики также выразили надежду на снижение цен благодаря уменьшению комиссионных сборов.