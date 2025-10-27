Журналист Bloomberg, Марк Гурман, со ссылкой на источники в отрасли, предполагает, что Apple планирует расширить рекламную интеграцию в операционную систему iOS. Он также поделился информацией о предполагаемых сроках и возможных форматах представления рекламных материалов.

По мнению аналитика, внедрение рекламы в Apple Maps может произойти в начале 2026 года. Партнеры Apple, вероятнее всего, получат возможность платить за то, чтобы стать заметнее в поиске по картам. Схема, вероятно, будет напоминать модель продвижения в App Store, основанную на таргетинге по ключевым запросам.

Утверждается, что Apple будет использовать искусственный интеллект для оптимизации релевантности и полезности результатов поиска. Однако, по мнению журналиста, такое нововведение может вызвать недовольство пользователей, которые уже сейчас выражают опасения, что iPhone превратится в «огромную рекламную площадку», нацеленную на продвижение собственных сервисов компании.

Ожидается, что запуск рекламной интеграции произойдет в 2026 году, что позволяет Apple включить ее в обновления iOS 26.4 или iOS 26.5. Официальных комментариев Apple по поводу данной информации пока не поступало.