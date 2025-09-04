28 июля на заводе «Автомобильные технологии» началось серийное производство кузовов по полному циклу. Сегодня предприятие отметило выпуск юбилейного — тысячного — кузова модели Haval М6.

Реорганизация цеха сварки

Для запуска нового цеха сварки была проведена масштабная модернизация. Общая площадь реорганизованных производственных участков составила около 2 800 м².





Более половины оборудования адаптировано специально под проект М6. В их числе:

15 роботов;

свыше 40 сварочных клещей для ручной и роботизированной сварки;

около 10 аппаратов для дуговой сварки в среде защитных газов;

более 20 электрических талей.

Новое оборудование и технологии

Для обеспечения точной геометрии и надежности кузова разработано и установлено порядка 30 сварочных кондукторов с пневматическим и электрическим управлением.





Кроме того, приобретены два робота большой грузоподъемности с широкой рабочей зоной. Они способны работать с деталями весом до 700 килограммов. Эти машины будут выполнять как установку боковин кузова в главный сварочный кондуктор, так и различные сварочные операции.

Подготовка и стандарты производства

На заводе проведена настройка параметров сварки, отладка кондукторов, а также разработаны программы и траектории движения роботов.





Разработаны и внедрены стандарты сварки и контроля качества, усовершенствованы требования к рабочим местам операторов. Благодаря этим изменениям удалось вывести производство на стабильный серийный уровень и достичь значимого результата — выпуска тысячного кузова.