Бренд Haval объявил о начале продаж нового поколения купе-кроссовера F7x, собранного на российском заводе в Тульской области. Модель уже доступна у дилеров и предлагается в двух комплектациях по цене от 3,5 млн рублей.

Новый Haval F7x выпускается в рамках полного производственного цикла. Автомобиль адаптирован к эксплуатации в российских климатических условиях. В базовой версии предусмотрены обогрев всех сидений, рулевого колеса и лобового стекла, увеличенный бачок омывателя и усиленная антикоррозийная защита. Также доступна подготовка для установки фаркопа.

Кроссовер представлен в четырёх вариантах окраски: «галактический чёрный», «океанический лазурит», «агат» и «дымчатый жемчуг».

Модификации и оснащение

Новая модель Haval F7x доступна в двух комплектациях:

Premium — 3 499 000 рублей

— 3 499 000 рублей Tech Plus — 3 699 000 рублей

В стандартной версии установлены:

мультимедийная система с экраном 14,6 дюйма

цифровая приборная панель (12,3 дюйма)

физические кнопки управления основными функциями

Комплектация Tech Plus дополнена проекционным дисплеем, отображающим скорость, маршрут и данные от систем помощи водителю прямо на лобовое стекло.

Дизайн и интерьер

Экстерьер выполнен в спортивном стиле: тёмная радиаторная решётка, чёрная окантовка стекол и рейлинги. Кузов имеет купеобразную форму, а салон оформлен в тёмных оттенках. В интерьере предусмотрены панорамный люк и динамическая светодиодная подсветка.

Технические характеристики

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л.с., работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод — полный.

Гарантийное обслуживание

На новый Haval F7x распространяется пятилетняя программа поддержки: