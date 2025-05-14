Проект создания лёгкого многоцелевого турбовинтового самолёта «Байкал» (ЛМС-901) официально признан несостоявшимся. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Разработка самолёта зашла в тупик из-за конструктивных проблем, на устранение которых может уйти до пяти лет. Теперь в качестве альтернативы рассматривается модернизация старого, но проверенного Ан-2.

«Байкал» не полетит: причины закрытия проекта

Разработкой ЛМС-901 занимался Уральский завод гражданской авиации. О сложностях с проектом стало известно ещё в феврале 2025 года — тогда сообщалось, что в конструкции выявлены серьёзные инженерные просчёты. По словам источников, устранение этих недостатков потребовало бы не менее пяти лет и огромных финансовых вложений.

Юрий Трутнев подтвердил:

«Работа по разработке самолёта “Байкал” на сегодняшний день зашла в тупик. Сейчас самолёт “Байкал” у нас не ожидается. Выход из ситуации — ремоторизация Ан-2».

Временное решение: модернизированный Ан-2

Вместо ЛМС-901 до 2030 года планируется использовать ремоторизированные версии самолёта Ан-2. Такой подход позволит сохранить базовую инфраструктуру малой авиации, которая, как признал Трутнев, сегодня практически отсутствует.

Разработка нового двигателя для Ан-2 оценивается в 1,8 млрд рублей, в то время как полная доработка проекта «Байкал» обошлась бы как минимум в девять миллиардов. При этом модернизированный Ан-2 может быть внедрён в разы быстрее.

Почему это важно?

Самолёт «Байкал» должен был заменить устаревший Ан-2 и стать основой малой авиации в отдалённых регионах страны — прежде всего на Дальнем Востоке и в Сибири. Проект стартовал с большими амбициями, но стал жертвой технических сложностей и недофинансирования.

Теперь надежды возлагаются на реанимированную классику — проверенный временем, но модернизированный Ан-2.