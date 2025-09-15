Китайский автопроизводитель XPeng объявил об отзыве 48 тыс. автомобилей P7+. Причина — серьёзные проблемы с системой гидроусилителя руля, которые могут привести к внезапной потере управления. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Скрытая проблема и давление со стороны владельцев

Ещё в конце августа 2025 года в китайских СМИ появилась информация о том, что XPeng якобы тайно устранял дефект без официальной кампании. По данным журналистов, компания наносила герметик на элементы рулевого управления во время планового ТО и выборочно меняла рулевые системы для тех клиентов, которые наиболее активно жаловались на проблемы.





Владельцы автомобилей указывали, что гидроусилитель руля может внезапно выйти из строя или даже полностью заблокироваться прямо во время движения. Тогда XPeng отказался признавать наличие системной неисправности.

Теперь автопроизводитель официально подтвердил запуск масштабной отзывной кампании.





О модели XPeng P7+

XPeng P7+ — это электроседан с кузовом типа фастбэк и длиной 5056 мм. Колёсная база составляет 3000 мм. Модель оснащается литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором и доступна в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.

Компания позиционирует P7+ как «первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом». В нём используется новая аппаратная платформа автономного вождения XPeng, которая должна обеспечить расширенные функции автопилота.





Что дальше

XPeng пообещала устранить дефект в официальных сервисных центрах. Пока не уточняется, какие именно меры будут приняты — полная замена рулевых систем или доработка отдельных компонентов. В любом случае речь идёт о крупномасштабной кампании, затрагивающей десятки тысяч клиентов.