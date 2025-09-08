Выпуск автомобилей китайского бренда Changan может быть локализован в России. Об этом заявил исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин в интервью «Интерфаксу».

Локализация и планы компании

«У нас есть нацеленность на локализацию, мы провели все необходимые переговоры и надеемся в обозримом будущем увидеть автомобиль с локальным VIN-номером. Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем», — отметил Кулагин 8 сентября.





Он также сообщил о планах по модернизации текущих моделей серий CS и UNI, а также о подготовке к запуску нового модельного ряда Deepal.

Новые модели для российского рынка

В ближайшее время Changan планирует вывести в Россию несколько новинок:





гибридный кроссовер Deepal G318 ;

; электрическое купе Avatr 12 ;

; новое поколение кроссовера CS75 Plus.

Продажи Changan в России

По словам топ-менеджера, в 2024 году каждый десятый проданный автомобиль в России приходился на марку Changan. Всего было реализовано около 106 тысяч машин.

Наиболее популярной моделью остаётся переднеприводный кроссовер UNI-S (ранее известный как CS55), на который приходится примерно половина продаж бренда в стране.

Другие премьеры китайских брендов

В тот же день стало известно, что российские дилеры начали получать семиместный кроссовер Tenet T8. Продажи стартовали 2 сентября: модель доступна в двух комплектациях по цене от 3,54 до 3,79 млн рублей.



