BYD представила в Китае новый флагманский внедорожник Yangwang U8L с логотипом из настоящего 24-каратного золота. Цена автомобиля — 1,28 млн юаней (примерно 15,1 млн рублей по текущему курсу), сообщаетcarnewschina.com.

Габариты и дизайн

Новый BYD Yangwang U8L — это крупный премиальный кроссовер. Его длина составляет 5400 мм, ширина — 2049 мм, высота — 1921 мм, а колесная база достигает 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную радиаторную решётку, подчеркивающую его статус и технологичность.





Кузов будет окрашен в два варианта: Obsidian Black и Sun Gold. Особый акцент сделан на фирменном знаке —логотипе Oracle из 24-каратного золота, который подчёркивает премиальный статус модели.

Технические характеристики

BYD Yangwang U8L оснастили гибридной силовой установкой мощностью 1180 л.с. Такой запас мощности делает его одним из самых мощных SUV на китайском рынке. Подробности о динамике, запасе хода и дополнительных технологиях пока не раскрываются, однако сама компания позиционирует модель как флагман своей линейки Yangwang.



