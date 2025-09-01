Tesla показала топовую версию обновленного кроссовера Model Y — исполнение Performance. Модель получила двухмоторную установку и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. По некоторым данным, мощность силовой системы достигает 627 л.с.

Характеристики и динамика

Tesla Model Y Performance уступает по ускорению до 100 км/ч некоторым конкурентам. Флагманская Tesla Model 3 Performance выполняет разгон на 0,4 секунды быстрее, а Hyundai Ioniq 5 — на 0,1 секунды.





Запас хода в цикле WLTP составляет 580 км, что всего на 6 км меньше, чем у версии Long Range. За 15 минут зарядки электрокар получает до 243 км дополнительного пробега.

Дизайн и оснащение

В сравнении с другими модификациями кроссовер отличается модернизированной подвеской и спортивным пакетом. Внешне выделяется карбоновый спойлер и измененный обвес. Интерьер получил отделку с применением деталей из углеродного волокна и увеличенный до 16 дюймов центральный дисплей.





Стоимость и старт продаж

Заказы на Tesla Model Y Performance уже принимаются в Европе и на ряде других рынков. В Германии цена начинается от 62 тыс. евро, что эквивалентно примерно 5,8 млн рублей.