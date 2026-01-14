Skoda наконец выбрала имя для своего самого крупного и амбициозного проекта. Новый флагманский электромобиль бренда будет называться Peaq. Этот большой электрический SUV появится на дорогах Европы к лету 2026 года и станет новой вершиной модельного ряда Skoda. Для больших семей, которые хотят отказаться от бензина и дизеля, Peaq может стать именно тем автомобилем, которого давно не хватало.

Peaq станет первым в истории Skoda полностью электрическим семиместным SUV. Ранее покупателям, которым требовались три ряда сидений, приходилось выбирать модели с двигателями внутреннего сгорания. Теперь ситуация меняется: новинка по практичности близка к Kodiaq, но вместо ДВС использует тихую электрическую силовую установку.

В основе серийного Peaq лежит концепт Vision 7S, представленный в 2022 году. Производственная версия во многом сохранит его внешний облик. Skoda относит дизайн автомобиля к новому стилю Modern Solid — массивному, угловатому и визуально прочному. Вместо привычной решётки радиатора используется гладкая передняя панель Tech Deck, придающая автомобилю современный и технологичный вид.

Фирменной особенностью станут Т-образные световые элементы спереди и сзади. Утопленные дверные ручки улучшают аэродинамику и положительно влияют на запас хода. Пока Skoda ограничивается тизерами и затемнёнными изображениями, но замаскированные прототипы, замеченные на Нюрбургринге, уже дают представление о габаритах и уверенном облике будущего флагмана.

Длина Skoda Peaq составит около 5 метров, что делает его очень крупным автомобилем по европейским меркам. Такие размеры позволяют разместить внутри три полноценных ряда сидений и обеспечить комфортное пространство для семи пассажиров — ключевой момент для семейных покупателей.





Автомобиль построен на платформе MEB концерна Volkswagen Group, которая уже используется в Volkswagen ID. Buzz, ID.7 и Skoda Enyaq. Это упрощает прогнозирование характеристик модели и помогает удерживать стоимость под контролем.

Концепт Vision 7S оснащался батареей ёмкостью 89 кВт·ч, и ожидается, что серийный Peaq получит аналогичный аккумулятор. Предполагаемый запас хода — около 600 км по циклу WLTP, что выглядит весьма солидно для такого крупного SUV.

Топовая версия, скорее всего, будет оснащена двумя электромоторами и полным приводом. Мощность такой модификации оценивается примерно в 250 кВт (около 340 л.с.), чего более чем достаточно для уверенных обгонов и дальних поездок. Также ожидается более доступная версия с одним мотором и задним приводом, ориентированная на максимальный запас хода и более привлекательную цену.

Рынок больших электрических SUV становится всё более конкурентным. Skoda Peaq придётся соперничать с такими моделями, как Kia EV9 и Volvo EX90. Несмотря на то что Peaq станет самым дорогим автомобилем в истории Skoda, компания планирует сохранить репутацию «разумного выбора» и предложить более выгодное соотношение цены, пространства и характеристик.

Если Skoda удастся предложить сопоставимый уровень комфорта, дальности хода и технологий по более низкой цене, Peaq может стать серьёзным игроком в сегменте больших семейных электромобилей и отнять часть покупателей у более премиальных конкурентов.