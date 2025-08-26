Стартап Robomart из Лос-Анджелеса представил автономный электромобиль RM5, который может серьёзно изменить рынок доставки продуктов. Благодаря отсутствию водителя, компания заявляет, что стоимость услуг удаётся снизить до 70% по сравнению с традиционными сервисами.
Как работает RM5
RM5 — это компактный «шкафчик на колёсах» с 10 индивидуальными ячейками. Он способен:
- за один выезд посетить сразу несколько магазинов,
- развезти заказы разным клиентам,
- при этом брать с пользователя фиксированную плату — всего $3 за доставку.
Для сравнения: UberEats и DoorDash обычно обходятся дороже из-за сервисных сборов и чаевых. Robomart подчёркивает: никаких наценок, сервисных сборов или чаевых не потребуется.
Преимущество скорости
В отличие от других роботов-доставщиков, которые медленно двигаются по тротуарам или велодорожкам, RM5 рассчитан на движение по городским улицам со скоростью до 25 миль в час (40 км/ч). Это должно сократить время доставки и сделать процесс более удобным для клиентов.