Летом 2025 года на российском рынке подержанных автомобилей продажи машин китайских брендов выросли на 31% по сравнению с прошлым годом. Однако даже при таком скачке их доля увеличилась лишь на 0,6% и составила 2,5% от общего объема сделок. Для сравнения, немецкие автомобили прибавили 1%, заняв уже 9,5% рынка.

Почему растут продажи китайских машин

По данным аналитиков портала «Дром», толчок вторичному рынку дало сочетание факторов: скидки на новые китайские автомобили, которые накопились на складах, и снижение кредитных ставок. В итоге больше покупателей смогли позволить себе новые машины, а вслед за этим подрос и оборот подержанных.





Средний возраст китайских автомобилей с пробегом в России составляет 6,1 года, в то время как средний возраст всего автопарка превышает 15 лет. Чаще всего речь идет о машинах после одного владельца.

Динамика цен на китайские модели

Летом 2025 года стоимость популярных китайских автомобилей на вторичке заметно снизилась:





Lifan X60 — минус 20% за год, до 593 тыс. рублей;

Chery Tiggo T11 — минус 20%, до 439 тыс. рублей;

Haval Jolion — минус 12%, до 1,8 млн рублей.

В среднем по рынку китайские модели подешевели на 13-20%.

Общее состояние вторичного рынка

Всего летом россияне купили на 2% больше подержанных автомобилей, чем год назад. Средняя стоимость сделки снизилась почти на 3%, до 890 тыс. рублей.





Главными игроками остаются японские и отечественные машины. На долю японских брендов приходится 47% всех продаж (минус 2% за год), на российских — 21% (рост на 4%). Самыми востребованными остаются Toyota Corolla, Camry, RAV4, Corolla Fielder, Honda Fit, а среди российских — Лада Приора, Гранта, Самара 2114, 2107 и Калина.

Средняя цена японских автомобилей снизилась на 3% (до 950 тыс. рублей), российских — на 1% (до 332 тыс. рублей).





Немецкие, корейские и европейские бренды

Продажи немецких авто с пробегом выросли на 11%, при этом средняя цена снизилась на 4% до 1,6 млн рублей. Чаще всего россияне выбирали Volkswagen Polo и Passat, Opel Astra, а также премиальные Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

Машины других европейских брендов показали рост на 9%, их средняя цена упала на 7% до 872 тыс. рублей. Популярны Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Chevrolet Lacetti и Cruze.

Корейские автомобили прибавили 7% к продажам, но подешевели на 7%, до 1 млн рублей. Востребованными остаются Hyundai Solaris и Accent, Kia Rio и Sportage, а также Daewoo Nexia.