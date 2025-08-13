Холдинг АГР начал серийное производство автомобилей новой марки Tenet. Первой моделью стал компактный кроссовер T7, который выпускают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Предприятие перешло в собственность АГР в 2023 году.

Полный цикл сборки и модернизированное оборудование

Выпуск Tenet T7 организован по полному производственному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Для проекта полностью перестроили сварочный цех, доставшийся от VW, а окрасочную линию модернизировали.

На заводе внедрены технологии катафорезной обработки и многослойного покрытия, что обеспечивает длительную защиту кузова от сквозной коррозии.

Перед запуском массового производства изготовили 200 тестовых кузовов, из которых 50 превратили в предсерийные прототипы.

Старт продаж и технические характеристики

Продажи Tenet T7 начнутся в ближайшие недели. Модель оснастят 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.