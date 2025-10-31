g4xkntrxgaahxjo
Компания Lucid Motors впервые планирует выпустить электромобиль, рассчитанный не только на покупателей с шестизначным бюджетом. Американский производитель электрокаров работает над новым среднеразмерным кроссовером под кодовым названием «Project Midsize». Однако Lucid стремится не просто сделать более доступный автомобиль — компания объединилась с технологическим гигантом NVIDIA, чтобы оснастить его передовыми системами автономного вождения.

Новый электрокар будет стоить менее 50 000 долларов — это заметно ниже цен на премиальные модели Lucid Air и Gravity. Чтобы достичь такой планки, Lucid активно использует технологическую платформу NVIDIA Industrial AI, которая позволит оптимизировать процесс сборки, повысить качество и сократить производственные затраты. Это особенно важно, поскольку выпуск доступного электромобиля должен быть не только технологически, но и экономически оправдан.

Главная особенность новинки — это её «мозг». Кроссовер получит систему автономного управления NVIDIA DRIVE AV, которая обеспечит вождение уровня 4 — когда водитель может полностью убрать руки с руля и не следить за дорогой в определённых условиях. Для этого Lucid оснастит автомобиль полным набором датчиков: камерами, радарами и лидаром. Вся система будет работать на двух мощных чипах NVIDIA Drive AGX Thor.

Партнёрство Lucid и NVIDIA также принесёт новые функции автономного вождения для уже выпущенного флагманского внедорожника Gravity — с помощью простых обновлений по воздуху. Сейчас Gravity оснащён фирменной системой DreamDrive Pro, обеспечивающей второй уровень автономности.

Первые изображения нового кроссовера показывают компактный, спортивный дизайн с покатой крышей и вертикальной задней частью. Внешне он напоминает Tesla Model Y и Polestar 4. Среди деталей — горизонтальные LED-фонари и утопленные дверные ручки. По слухам, серийная версия модели получит название Lucid Earth — бренд уже зарегистрировал этот товарный знак.


Кроссовер будет построен на новой платформе среднего класса, которая послужит основой для будущих моделей Lucid. Производство начнётся до конца 2026 года на новом заводе AMP-2 в Саудовской Аравии. Однако Lucid Earth предстоит серьёзная конкуренция — в сегменте электромобилей стоимостью до 50 000 долларов уже представлены Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 и готовящийся Rivian R2 с ценником от 45 000 долларов.

Lucid делает ставку на энергоэффективность своих батарей, мощные двигатели и продвинутую систему автономного вождения. Вопрос лишь в том, хватит ли этого, чтобы привлечь массового покупателя.

