Южнокорейский автопроизводитель, покинувший российский рынок, получил патенты на продажу транспортных средств и электронную передачу автомобильных данных. Регистрация завершилась в январе 2026 года. Компания Kia, прекратившая деятельность в России, зарегистрировала в стране два товарных знака.

Сроки подачи и действия патентов

Заявки поступили в ведомство в августе и октябре 2024 года. Регистрация товарных знаков состоялась в январе текущего года. Срок действия зарегистрированных патентов продлится до 2034 года согласно базе Роспатента.

Полученные патенты дают Kia право на реализацию легковых автомобилей, моторных лодок и велосипедов на территории России. Регистрация также охватывает деятельность по электронной передаче автомобильной информации и данных.