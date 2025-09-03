Hyundai работает над самым маленьким представителем своей линейки Ioniq и сегодня опубликовала первый тизер нового концепта. Пока это всего лишь эскиз, но полноценный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Мюнхене, который пройдёт с 9 по 14 сентября.

Это будет первый компактный электромобиль под брендом Ioniq, и он носит название THREE. Интересно, что ранее на дорогах Германии был замечен прототип, предположительно называемый Ioniq 2. Однако концепт официально представлен именно как THREE, что может означать его выход на рынок под именем Ioniq 3. Линии камуфлированного прототипа действительно напоминают очертания на опубликованном эскизе.





По словам Hyundai, боковой профиль концепта демонстрирует «смелую и энергичную посадку», вдохновлённую тем, как гнётся и течёт сталь. Автомобиль получил скульптурные поверхности, чёткие линии пересечений и выразительные элементы, подчеркивающие движение и точность.

Также на боковом виде можно заметить так называемый «Aero Hatch» в задней части, который компания позиционирует как «новый тип кузова, переосмысляющий силуэт компактного электромобиля».



