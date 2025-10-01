Genesis выходит на рынок высокопроизводительных электромобилей, завершая работу над первой спортивной моделью — GV60 Magma. Чтобы проверить баланс между скоростью и комфортом, инженеры отправили автомобиль на глобальное турне по экстремальным климатическим условиям.

Испытания начались в Арьеплоге, Швеция, где машина проходила тесты в условиях суровой зимы. Затем GV60 Magma доставили в США, в пустыни Калифорнии, где проверяли работу моторов и батарей под сильной жарой. В Новой Зеландии, на Южном испытательном полигоне, автомобиль тестировали при минусовых температурах и на высоте 1 500 метров, уделяя внимание шасси, тяге и торможению.

Финальный этап прошёл в Южной Корее: инженеры катали GV60 Magma по скоростным трассам, горным дорогам и гоночному треку Inje Speedium, чтобы добиться идеального сочетания мощности и комфорта.

GV60 Magma построен на общей платформе с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые уже зарекомендовали себя спортивными версиями — Ioniq 5 N (641 л.с.) и EV6 GT. Обычный GV60 Performance выдаёт 483 л.с. и разгоняется до 97 км/ч за 3,7 секунды, поэтому ожидается, что версия Magma сможет приблизиться к отметке в 3,0 секунды.

Новые детали о силовой установке пока не раскрыты, но, помимо динамики, стоит ожидать перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами и синтетический звук для безмолвного электропривода.





Цена не объявлена, но с учётом того, что GV60 Performance стоит от €60 500, версия Magma, скорее всего, будет дороже €63 200. По шпионским фото и концепту можно судить о дизайне: заниженный клиренс, 21-дюймовые колёса, большой задний спойлер и диффузор.

Запуск GV60 Magma станет важным событием к 10-летию бренда Genesis и его первым шагом в сегмент спортивных электромобилей. Вопрос лишь в том, сможет ли новинка превысить планку в 700 л.с.