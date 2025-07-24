С августа 2025 года Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) переходит на сокращённую рабочую неделю. Причиной стали резкое снижение спроса на коммерческий транспорт и общая нестабильность на автомобильном рынке, сообщили в пресс-службе предприятия, передаёт «Интерфакс».

В компании пояснили, что с начала года сегменты среднетоннажных грузовиков, лёгких коммерческих автомобилей и автобусов продемонстрировали падение на 40 %, 30 % и 60 % соответственно. Основные факторы — высокая ключевая ставка и ограниченный доступ к финансовым инструментам для покупки автомобилей. Введение четырёхдневного графика позволит сохранить персонал, адаптировать объёмы выпуска и сбалансировать загрузку производственных линий в новых условиях.

При этом на заводе подчёркивают, что все социальные гарантии и льготы для сотрудников сохраняются в полном объёме. С начала 2025 года на предприятии проводится комплексная оптимизация расходов, охватывающая разные направления деятельности.

Рабочие были заранее проинформированы о возможном переходе на сокращённую неделю. В сентябре режим работы будет пересматриваться ежемесячно — в зависимости от конъюнктуры рынка. Если ситуация стабилизируется, завод вернётся к прежнему графику.





Ранее сообщалось, что подобные меры рассматривает и АвтоВАЗ — переход на укороченный режим может произойти уже осенью.