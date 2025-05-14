Omoda C7, новый флагманский кроссовер китайского бренда, получил ценник в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя дилерского центра «Авилон», стартовая цена составит 2,99 миллиона рублей, а максимальная комплектация обойдётся в 3,6 миллиона. Официальный старт продаж намечен на 27 мая.

Дороже C5, но с полным приводом и богатой «начинкой»

Новый Omoda C7 заметно крупнее и дороже младшей модели C5, которая сейчас стоит от 2,57 до 3,3 миллиона рублей. При этом C7 предложат сразу в пяти комплектациях, а вот мотор и коробка — без вариантов: под капотом у всех версий стоит 1,6-литровый бензиновый двигатель (150 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатый «робот» DCT.

Выбор доступен только по типу привода: начальные версии Joy и Lifestyle — переднеприводные, тогда как Drive, Active и Supreme оснащаются полным приводом.

Что входит в стандартную комплектацию

Даже в базовом варианте новинка получила солидный набор оборудования:

18-дюймовые колёсные диски

Светодиодную оптику

Пакет подогревов

Электропривод багажника

Салон с отделкой экокожей

Цифровую приборную панель на 8,9 дюйма

15,6-дюймовый экран мультимедийной системы

Задний парктроник

Камеру заднего вида

Двухзонный климат-контроль

Дистанционный запуск двигателя

Круиз-контроль

Четыре подушки безопасности

Расширенные версии: больше комфорта и технологий

В комплектациях Lifestyle 2WD и Active 4WD добавлены:

Передние парктроники

Боковые шторки безопасности

Подогрев заднего ряда

Навигация

Камеры кругового обзора

Голосовое управление

Топовая версия Supreme 4WD получила максимум «плюшек»:

19-дюймовые колёса

Панорамную крышу с люком

Центральную подушку безопасности

Атмосферную подсветку

Адаптивный круиз-контроль

Автоматическое экстренное торможение

Мониторинг слепых зон

Систему удержания в полосе

Ассистент движения в пробках

Когда старт продаж?

Публичный дебют Omoda C7 в России состоится 27 мая. Вполне возможно, что к этому моменту станут известны и официальные цены от дистрибьютора, но уже сейчас ясно: C7 будет бороться за внимание тех, кто ищет хорошо оснащённый, современный и по-китайски щедро укомплектованный кроссовер среднего класса.