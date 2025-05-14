Omoda C7, новый флагманский кроссовер китайского бренда, получил ценник в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя дилерского центра «Авилон», стартовая цена составит 2,99 миллиона рублей, а максимальная комплектация обойдётся в 3,6 миллиона. Официальный старт продаж намечен на 27 мая.
Дороже C5, но с полным приводом и богатой «начинкой»
Новый Omoda C7 заметно крупнее и дороже младшей модели C5, которая сейчас стоит от 2,57 до 3,3 миллиона рублей. При этом C7 предложат сразу в пяти комплектациях, а вот мотор и коробка — без вариантов: под капотом у всех версий стоит 1,6-литровый бензиновый двигатель (150 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатый «робот» DCT.
Выбор доступен только по типу привода: начальные версии Joy и Lifestyle — переднеприводные, тогда как Drive, Active и Supreme оснащаются полным приводом.
Что входит в стандартную комплектацию
Даже в базовом варианте новинка получила солидный набор оборудования:
- 18-дюймовые колёсные диски
- Светодиодную оптику
- Пакет подогревов
- Электропривод багажника
- Салон с отделкой экокожей
- Цифровую приборную панель на 8,9 дюйма
- 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы
- Задний парктроник
- Камеру заднего вида
- Двухзонный климат-контроль
- Дистанционный запуск двигателя
- Круиз-контроль
- Четыре подушки безопасности
Расширенные версии: больше комфорта и технологий
В комплектациях Lifestyle 2WD и Active 4WD добавлены:
- Передние парктроники
- Боковые шторки безопасности
- Подогрев заднего ряда
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Голосовое управление
Топовая версия Supreme 4WD получила максимум «плюшек»:
- 19-дюймовые колёса
- Панорамную крышу с люком
- Центральную подушку безопасности
- Атмосферную подсветку
- Адаптивный круиз-контроль
- Автоматическое экстренное торможение
- Мониторинг слепых зон
- Систему удержания в полосе
- Ассистент движения в пробках
Когда старт продаж?
Публичный дебют Omoda C7 в России состоится 27 мая. Вполне возможно, что к этому моменту станут известны и официальные цены от дистрибьютора, но уже сейчас ясно: C7 будет бороться за внимание тех, кто ищет хорошо оснащённый, современный и по-китайски щедро укомплектованный кроссовер среднего класса.