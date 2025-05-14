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Omoda C7, новый флагманский кроссовер китайского бренда, получил ценник в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя дилерского центра «Авилон», стартовая цена составит 2,99 миллиона рублей, а максимальная комплектация обойдётся в 3,6 миллиона. Официальный старт продаж намечен на 27 мая.

Содержание
1. Дороже C5, но с полным приводом и богатой «начинкой»
2. Что входит в стандартную комплектацию
3. Расширенные версии: больше комфорта и технологий
4. Когда старт продаж?

Дороже C5, но с полным приводом и богатой «начинкой»

Новый Omoda C7 заметно крупнее и дороже младшей модели C5, которая сейчас стоит от 2,57 до 3,3 миллиона рублей. При этом C7 предложат сразу в пяти комплектациях, а вот мотор и коробка — без вариантов: под капотом у всех версий стоит 1,6-литровый бензиновый двигатель (150 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатый «робот» DCT.

Выбор доступен только по типу привода: начальные версии Joy и Lifestyle — переднеприводные, тогда как Drive, Active и Supreme оснащаются полным приводом.

Что входит в стандартную комплектацию

Даже в базовом варианте новинка получила солидный набор оборудования:

  • 18-дюймовые колёсные диски
  • Светодиодную оптику
  • Пакет подогревов
  • Электропривод багажника
  • Салон с отделкой экокожей
  • Цифровую приборную панель на 8,9 дюйма
  • 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы
  • Задний парктроник
  • Камеру заднего вида
  • Двухзонный климат-контроль
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Круиз-контроль
  • Четыре подушки безопасности

Расширенные версии: больше комфорта и технологий

В комплектациях Lifestyle 2WD и Active 4WD добавлены:

  • Передние парктроники
  • Боковые шторки безопасности
  • Подогрев заднего ряда
  • Навигация
  • Камеры кругового обзора
  • Голосовое управление

Топовая версия Supreme 4WD получила максимум «плюшек»:

  • 19-дюймовые колёса
  • Панорамную крышу с люком
  • Центральную подушку безопасности
  • Атмосферную подсветку
  • Адаптивный круиз-контроль
  • Автоматическое экстренное торможение
  • Мониторинг слепых зон
  • Систему удержания в полосе
  • Ассистент движения в пробках

Когда старт продаж?

Публичный дебют Omoda C7 в России состоится 27 мая. Вполне возможно, что к этому моменту станут известны и официальные цены от дистрибьютора, но уже сейчас ясно: C7 будет бороться за внимание тех, кто ищет хорошо оснащённый, современный и по-китайски щедро укомплектованный кроссовер среднего класса.

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