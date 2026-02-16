Небольшая британская команда построила реактивный «сопбокс» Bluebird Aero — лёгкую как перышко (47 кг с топливом) гоночную капсулу с турбиной от моделизма, которая в мае 2024 года установила рекорд для прототипов, разогнавшись до 55 mph (≈89 км/ч). Теперь цель амбициознее: почти удвоить скорость и превысить 100 mph (≈161 км/ч). Это не фото для Instagram* — проект показывает, как нишевые материалы и аэродинамика из мира прототипов и моделизма позволяют достигать скоростей, где решают миллиметры и шины.

Технические характеристики Bluebird Aero

Масса: 47 кг с топливом.

Двигатель: одноступенчатая газовая турбина JetCat для радиоуправляемых моделей; масса турбины 2,8 кг, тяга 17 кг при 123 000 об/мин.

Скорости: предыдущий заезд — 55 mph (≈89 км/ч); целевая — 100 mph (≈161 км/ч). Сопловая скорость указана как 700 mph (≈1 126 км/ч).

Корпус: композитный монокок, вдохновлён наработками Lola (Goodwood 2013), аэродинамический коэффициент сопротивления около 0,22.

Тормоза и охладители: дисковые тормоза велосипедного происхождения с форсунками водяного охлаждения.

Топливная система: алюминиевый сварной бак и низкое рабочее давление ради пожарной безопасности.

»Aero — действительно сбалансированная и динамичная машина, и она настолько аэродинамически эффективна, что продолжала набирать скорость в конце заезда, несмотря на то, что реактивный двигатель был выключен.» Рассел Эннисон, руководитель проекта Bluebird Aero

Почему шины и устойчивость — главные препятствия

Сам двигатель и обтекаемый корпус команды уже доказали свою состоятельность: по словам разработчиков, мощности достаточно для выхода на 100 mph. Проблемы не в тяге, а в поведении на дороге — на таких скоростях внимание переключается с «как толкнуть» на «как удержать». Главные узкие места — устойчивость кузова при воздействии продольных и поперечных потоков, а также возможность найти резину, способную выдержать центробежные и тепловые нагрузки.

Команда уже экспериментирует с 3D-печатными флюгерами и диффузорами, которые добавляют прижимную силу на передней оси для стабильности при торможении. Но текущие шины — велосипедные Schwalbe — достигли своего регистрационного предела. Это простая математика: шина, спроектированная для велосипедных скоростей, не рассчитана на термические и радиальные нагрузки, которые испытывают резина для мотоциклов или автомобилей на 160+ км/ч.

Контексты и кому это выгодно

Проект лежит на пересечении исторических технологий скорости (Bluebird-Кэмпбеллы, Bloodhound) и дешёвых авиационных решений из мира моделизма. Для небольших конструкторских команд это шаблон: взять проверенные элементы (Lola tub, JetCat), соединить в монокок с идеальной аэродинамикой и добраться до впечатляющих цифр без сотен миллионов бюджета.

Выигрывают: инженеры и поставщики нишевых компонентов (JetCat, производители композитов), PR и фестивали вроде Goodwood — такие проекты привлекают внимание. Проигрывают: те, кто считает, что скорость любого масштаба возможна «по щелчку» — на практике придётся решать серийные задачи: шины, испытательная площадка, безопасность зрителей и сертификация для заездов.





Что ждёт Bluebird Aero дальше

Ближайшие шаги очевидны: поиск подходящей резины или адаптация колесной пары под более высокие нагрузки, дополнительные испытания устойчивости и выбор площадки с гарантированной безопасностью (закрытая ВПП, соляные равнины). Если команда решит выйти на 100 mph, это будет небольшая, но заметная демонстрация: как недорогая турбина и грамотная аэродинамика позволяют достичь высоких скоростей там, где раньше требовался огромный бюджет.

Вопрос остаётся открытым: станет ли это только инженерной вишенкой для шоу, или найдёт практическое отражение — в лёгкой аэродинамике для малолитражек, специальных транспортных капсулах или брендинге пилотов и фестивалей скорости. Пока команда делает то, что умеет лучше всего: ставит сложные технические задачи и ищет инженерные решения ими же созданными руками.

