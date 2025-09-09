По данным аналитики Авто.ру, в августе 2025 года на рынке подержанных автомобилей в России цены продолжили снижаться на фоне роста объёма предложений. Особенно выделяются китайские марки — количество объявлений о продаже таких машин выросло в два раза за год.

Средние цены по сегментам

Китайские бренды — 2,1 млн ₽ (–2% за месяц, –5% за год).

— 2,1 млн ₽ (–2% за месяц, –5% за год). Европейские, японские и корейские автомобили — 2,3 млн ₽ (–1% за месяц, –9% за год).

— 2,3 млн ₽ (–1% за месяц, –9% за год). Российские марки — 701 тыс. ₽ (+1% за месяц, +1 тыс. ₽ за год).

Причины падения цен

Аналитики связывают динамику с двумя факторами:





рост предложения (+50% по рынку в целом, в том числе двукратный рост по китайским маркам);

снижение покупательской активности из-за высоких ставок по автокредитам.

При этом многие продавцы продолжают выставлять автомобили дороже реальной рыночной стоимости, что замедляет продажи.

Ситуация в регионах

Сильнее всего цены упали в:





Ульяновской области (–4%, до 911 тыс. ₽);

(–4%, до 911 тыс. ₽); Санкт-Петербурге и Ленинградской области (–3,3%, до 2,03 млн ₽);

(–3,3%, до 2,03 млн ₽); Иркутской области (–3%, до 2,06 млн ₽).

В Московском регионе снижение составило 1,3% — до 2,7 млн ₽.

Но есть и регионы с ростом:





Архангельская область (+17%, до 1,3 млн ₽) — за счёт появления большего числа китайских моделей до 5 лет и подорожания популярных Renault и Hyundai;

(+17%, до 1,3 млн ₽) — за счёт появления большего числа китайских моделей до 5 лет и подорожания популярных Renault и Hyundai; Ярославская область (+7%, до 1,27 млн ₽);

(+7%, до 1,27 млн ₽); Калининградская область (+7%, до 1,98 млн ₽).

Динамика по моделям

Больше всего подешевели:

Kia Rio IV : –4,6%, до 1,55 млн ₽;

: –4,6%, до 1,55 млн ₽; Chevrolet Cobalt : –4%, до 567 тыс. ₽;

: –4%, до 567 тыс. ₽; Geely Emgrand EC7: –3,7%, до 430 тыс. ₽.

Подорожали:





Lada 2113 — с 225 тыс. до 234 тыс. ₽;

— с 225 тыс. до 234 тыс. ₽; Mercedes-Benz S-Class W221 — с 2,31 млн до 2,38 млн ₽.

Только у этих моделей рост стоимости в августе превысил 2%.