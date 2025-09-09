По данным аналитики Авто.ру, в августе 2025 года на рынке подержанных автомобилей в России цены продолжили снижаться на фоне роста объёма предложений. Особенно выделяются китайские марки — количество объявлений о продаже таких машин выросло в два раза за год.
Средние цены по сегментам
- Китайские бренды — 2,1 млн ₽ (–2% за месяц, –5% за год).
- Европейские, японские и корейские автомобили — 2,3 млн ₽ (–1% за месяц, –9% за год).
- Российские марки — 701 тыс. ₽ (+1% за месяц, +1 тыс. ₽ за год).
Причины падения цен
Аналитики связывают динамику с двумя факторами:
- рост предложения (+50% по рынку в целом, в том числе двукратный рост по китайским маркам);
- снижение покупательской активности из-за высоких ставок по автокредитам.
При этом многие продавцы продолжают выставлять автомобили дороже реальной рыночной стоимости, что замедляет продажи.
Ситуация в регионах
Сильнее всего цены упали в:
- Ульяновской области (–4%, до 911 тыс. ₽);
- Санкт-Петербурге и Ленинградской области (–3,3%, до 2,03 млн ₽);
- Иркутской области (–3%, до 2,06 млн ₽).
В Московском регионе снижение составило 1,3% — до 2,7 млн ₽.
Но есть и регионы с ростом:
- Архангельская область (+17%, до 1,3 млн ₽) — за счёт появления большего числа китайских моделей до 5 лет и подорожания популярных Renault и Hyundai;
- Ярославская область (+7%, до 1,27 млн ₽);
- Калининградская область (+7%, до 1,98 млн ₽).
Динамика по моделям
Больше всего подешевели:
- Kia Rio IV: –4,6%, до 1,55 млн ₽;
- Chevrolet Cobalt: –4%, до 567 тыс. ₽;
- Geely Emgrand EC7: –3,7%, до 430 тыс. ₽.
Подорожали:
- Lada 2113 — с 225 тыс. до 234 тыс. ₽;
- Mercedes-Benz S-Class W221 — с 2,31 млн до 2,38 млн ₽.
Только у этих моделей рост стоимости в августе превысил 2%.