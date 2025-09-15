Компания Xiaomi готовит масштабное обновление программного обеспечения. Новая версия оболочки HyperOS 3, построенная на Android 16, уже запущена в бета-тестировании. Если изначально доступ к тесту имели лишь несколько моделей, то теперь список расширен — прошивка проверяется сразу на более чем 80 смартфонах и планшетах.

На каких устройствах идёт тест HyperOS 3

По данным портала XiaomiTime, прошивка тестируется на широком спектре моделей — от бюджетных до флагманов. В список вошли смартфоны серий Xiaomi, Redmi и POCO, а также планшеты.





Среди устройств Xiaomi:

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 5 Pro

Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5

Среди моделей Redmi:





Redmi 13, 13 5G, 13X

Redmi 14C, 14R 5G

Redmi 15

Redmi Note 13 Pro, 13 Pro 4G, 13 Pro+, 13R

Redmi Note 14, 14 4G, 14 Pro, 14 Pro 4G, 14 Pro+

Redmi K60 Ultra, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E, K80, K80 Pro, K80 Ultra

Redmi Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro

Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad Pro 5G, Pad SE 4G, Pad SE 8.7 Wi-Fi

В линейке POCO:

POCO C75, C75 5G

POCO F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro 4G, M7 4G, M7 5G, M7 Plus, M7 Pro 5G

POCO X6 5G, X6 Pro, X7, X7 Pro

Когда ждать релиз HyperOS 3

Полный запуск HyperOS 3 состоится вместе с выходом серии Xiaomi 15T — презентация запланирована на 24 сентября 2025 года.





Обновление принесёт не только Android 16, но и визуальные нововведения. Среди них — «Xiaomi Super Island«, вдохновлённый Dynamic Island от Apple. Функция поддерживает многозадачность в виде «островков» и позволяет одновременно держать активными до трёх мини-окон.

Кроме того, появятся новые цветовые палитры и «жидкостный» дизайн элементов интерфейса вроде строки поиска и меню настроек.





Экосистема и безопасность

Xiaomi делает ставку на более тесную интеграцию устройств. Компания работает над возможностью запуска Android-приложений на macOS, синхронизацией уведомлений и даже разблокировкой Apple-устройств с помощью Xiaomi-смартфона и Touch ID.

В сфере защиты данных ожидаются расширенные возможности: двухфакторная аутентификация, улучшенное управление доступом приложений и усиленные инструменты приватности.