Компания Xiaomi готовит масштабное обновление программного обеспечения. Новая версия оболочки HyperOS 3, построенная на Android 16, уже запущена в бета-тестировании. Если изначально доступ к тесту имели лишь несколько моделей, то теперь список расширен — прошивка проверяется сразу на более чем 80 смартфонах и планшетах.
На каких устройствах идёт тест HyperOS 3
По данным портала XiaomiTime, прошивка тестируется на широком спектре моделей — от бюджетных до флагманов. В список вошли смартфоны серий Xiaomi, Redmi и POCO, а также планшеты.
Среди устройств Xiaomi:
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro, Civi 5 Pro
- Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5
Среди моделей Redmi:
- Redmi 13, 13 5G, 13X
- Redmi 14C, 14R 5G
- Redmi 15
- Redmi Note 13 Pro, 13 Pro 4G, 13 Pro+, 13R
- Redmi Note 14, 14 4G, 14 Pro, 14 Pro 4G, 14 Pro+
- Redmi K60 Ultra, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E, K80, K80 Pro, K80 Ultra
- Redmi Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad Pro 5G, Pad SE 4G, Pad SE 8.7 Wi-Fi
В линейке POCO:
- POCO C75, C75 5G
- POCO F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra
- POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro 4G, M7 4G, M7 5G, M7 Plus, M7 Pro 5G
- POCO X6 5G, X6 Pro, X7, X7 Pro
Когда ждать релиз HyperOS 3
Полный запуск HyperOS 3 состоится вместе с выходом серии Xiaomi 15T — презентация запланирована на 24 сентября 2025 года.
Обновление принесёт не только Android 16, но и визуальные нововведения. Среди них — «Xiaomi Super Island«, вдохновлённый Dynamic Island от Apple. Функция поддерживает многозадачность в виде «островков» и позволяет одновременно держать активными до трёх мини-окон.
Кроме того, появятся новые цветовые палитры и «жидкостный» дизайн элементов интерфейса вроде строки поиска и меню настроек.
Экосистема и безопасность
Xiaomi делает ставку на более тесную интеграцию устройств. Компания работает над возможностью запуска Android-приложений на macOS, синхронизацией уведомлений и даже разблокировкой Apple-устройств с помощью Xiaomi-смартфона и Touch ID.
В сфере защиты данных ожидаются расширенные возможности: двухфакторная аутентификация, улучшенное управление доступом приложений и усиленные инструменты приватности.