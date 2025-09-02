whatsapp channels header.jpg
Автор:

Meta* готовит обновление для сервиса WhatsApp Status, которым ежедневно пользуются более 1,5 млрд человек по всему миру. Теперь у пользователей появится возможность делиться историями только с ограниченным кругом людей — через функцию «Близкие друзья», уже знакомую по одной социальной сети.

Содержание
1. Как сейчас работает WhatsApp Status
2. Что изменится с новым обновлением
3. Зачем это нужно

Как сейчас работает WhatsApp Status

Status в WhatsApp устроен так же, как и «Истории» в Instagram*: фото и видео исчезают через 24 часа. При публикации можно выбрать уровень приватности:


  • «Мои контакты» — запись увидят все из списка;
  • «Мои контакты, кроме…» — можно скрыть статус от определённых людей;
  • «Поделиться только с…» — доступ получат только выбранные пользователи.

На практике именно последний вариант часто используют как замену списка «Близкие друзья».

gzt0ltgwsaadvec scaled

Что изменится с новым обновлением

По данным WABetaInfo, в тестовой версии WhatsApp для iOS уже появилась настройка «Close Friends».


  • Список «Близкие друзья» создаётся в разделе конфиденциальности.
  • При публикации можно выбрать: показать статус всем или только близким друзьям.
  • У таких статусов будет особое цветное кольцо вокруг иконки, чтобы выделять их среди обычных.
  • Сам список остаётся приватным — никто не узнает, добавили его туда или убрали.

Зачем это нужно

Meta* расширяет контроль над приватностью. Теперь пользователи смогут разделять личные обновления и публикации «для всех», что особенно актуально для WhatsApp, где Status стал популярным способом общения (хотя в США этой функцией пользуются мало).

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.


Ещё по теме:

Комментарии запрещены.