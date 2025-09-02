Meta* готовит обновление для сервиса WhatsApp Status, которым ежедневно пользуются более 1,5 млрд человек по всему миру. Теперь у пользователей появится возможность делиться историями только с ограниченным кругом людей — через функцию «Близкие друзья», уже знакомую по одной социальной сети.
Как сейчас работает WhatsApp Status
Status в WhatsApp устроен так же, как и «Истории» в Instagram*: фото и видео исчезают через 24 часа. При публикации можно выбрать уровень приватности:
- «Мои контакты» — запись увидят все из списка;
- «Мои контакты, кроме…» — можно скрыть статус от определённых людей;
- «Поделиться только с…» — доступ получат только выбранные пользователи.
На практике именно последний вариант часто используют как замену списка «Близкие друзья».
Что изменится с новым обновлением
По данным WABetaInfo, в тестовой версии WhatsApp для iOS уже появилась настройка «Close Friends».
- Список «Близкие друзья» создаётся в разделе конфиденциальности.
- При публикации можно выбрать: показать статус всем или только близким друзьям.
- У таких статусов будет особое цветное кольцо вокруг иконки, чтобы выделять их среди обычных.
- Сам список остаётся приватным — никто не узнает, добавили его туда или убрали.
Зачем это нужно
Meta* расширяет контроль над приватностью. Теперь пользователи смогут разделять личные обновления и публикации «для всех», что особенно актуально для WhatsApp, где Status стал популярным способом общения (хотя в США этой функцией пользуются мало).
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.