Meta* готовит обновление для сервиса WhatsApp Status, которым ежедневно пользуются более 1,5 млрд человек по всему миру. Теперь у пользователей появится возможность делиться историями только с ограниченным кругом людей — через функцию «Близкие друзья», уже знакомую по одной социальной сети.

Как сейчас работает WhatsApp Status

Status в WhatsApp устроен так же, как и «Истории» в Instagram*: фото и видео исчезают через 24 часа. При публикации можно выбрать уровень приватности:





«Мои контакты» — запись увидят все из списка;

«Мои контакты, кроме…» — можно скрыть статус от определённых людей;

«Поделиться только с…» — доступ получат только выбранные пользователи.

На практике именно последний вариант часто используют как замену списка «Близкие друзья».

Что изменится с новым обновлением

По данным WABetaInfo, в тестовой версии WhatsApp для iOS уже появилась настройка «Close Friends».





Список «Близкие друзья» создаётся в разделе конфиденциальности.

При публикации можно выбрать: показать статус всем или только близким друзьям.

У таких статусов будет особое цветное кольцо вокруг иконки, чтобы выделять их среди обычных.

Сам список остаётся приватным — никто не узнает, добавили его туда или убрали.

Зачем это нужно

Meta* расширяет контроль над приватностью. Теперь пользователи смогут разделять личные обновления и публикации «для всех», что особенно актуально для WhatsApp, где Status стал популярным способом общения (хотя в США этой функцией пользуются мало).

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



