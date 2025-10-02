Компания vivo начала делиться подробностями о новых возможностях операционной системы OriginOS 6, которую официально представят 10 октября в Китае, а глобальный запуск состоится 15 октября.

В двух опубликованных видео показаны ключевые улучшения: заметно возросшая плавность интерфейса и переработанный дизайн «острова» вокруг фронтальной камеры. Теперь этот элемент использует искусственный интеллект для более интуитивного взаимодействия с приложениями.

Первое видео демонстрирует быстрые и плавные переходы, запуск и переключение приложений, а также навигацию по системе. Второе — обновлённый дизайн островных уведомлений, работающий по принципу Dynamic Island от Apple. Но в OriginOS 6 «остров» будет предлагать дополнительные интеллектуальные действия. Например, при перетаскивании фото в область острова в приложении «Галерея» сразу появляются быстрые варианты для его отправки.

Впервые в истории система OriginOS выйдет за пределы Китая и будет доступна пользователям по всему миру. Новая версия построена на базе Android 16.