Apple готовит серьёзное обновление приватности в macOS 16: теперь приложения больше не смогут тихо считывать данные из буфера обмена без ведома пользователя. Эта функция уже давно работает в iOS, и теперь она появится и на компьютерах Mac.

Что меняется в macOS 16

Сегодня любое приложение в macOS может без запроса прочитать содержимое буфера обмена (Pasteboard) — даже если пользователь этого не подозревает. Это удобно для автоматизации, но крайне уязвимо с точки зрения приватности.

С выходом macOS 16 система начнёт показывать уведомления, когда приложение пытается получить доступ к буферу обмена без прямого действия пользователя. Это аналог функции, впервые появившейся в iOS 14.

Новый API и режимы доступа

Apple уже обновила документацию AppKit для разработчиков и добавила новые API в NSPasteboard и NSPasteboardItem . Теперь приложения смогут:

Проверять наличие типов данных в буфере обмена , не считывая сами данные (и не вызывая предупреждение);

, не считывая сами данные (и не вызывая предупреждение); Настроить корректную реакцию системы на действия пользователя (например, при нажатии кнопки «вставить»).

Кроме того, пользователи смогут управлять доступом к буферу обмена для каждого приложения отдельно:

Разрешить всегда

Запрашивать доступ каждый раз

Полностью заблокировать

Это создаст прозрачную и управляемую систему работы с чувствительной информацией: паролями, адресами, номерами карт и т.д.

Что говорит Apple

«Готовьте приложение к предстоящему обновлению в macOS, при котором система будет оповещать пользователя о попытках программного доступа к буферу обмена. Уведомление появится, если обращение не связано с прямым действием в интерфейсе, которое считается контекстом вставки», — говорится в документации Apple.

Разработчики уже могут протестировать новые функции, установив бета-версию macOS 16 и включив соответствующие настройки.

Что будет с менеджерами буфера обмена?

Apple пока не уточнила, как нововведения скажутся на сторонних менеджерах буфера обмена, которые активно читают данные в фоновом режиме. Скорее всего, им придётся использовать новый API или получать явное разрешение от пользователя. В противном случае их работа будет ограничена или сопровождаться постоянными предупреждениями.