Компания Samsung готовит визуальные изменения для интерфейса One UI 8.5. Внутренние сборки прошивки уже утекли в сеть, и по ним можно заметить, что фирменные иконки приложений стали выглядеть более объёмно благодаря использованию теней и плавных изгибов.

Для сравнения, в One UI 8.0 иконки оставались плоскими, сохраняя градиентные цвета, появившиеся ещё в One UI 7.0. Теперь же новый дизайн придаёт им трёхмерный вид. Причём изменения затрагивают не только стандартные приложения Samsung, но и сторонние, хотя пока обновлённый стиль применяется не ко всем иконкам.

Стоит отметить, что это ранняя сборка One UI 8.5, поэтому неясно, сохранит ли компания новый стиль в финальной версии или откажется от него.

Кроме того, Samsung работает над обновлением дизайна стандартных приложений. В частности, нижняя панель вкладок станет компактнее и получит округлую «пилюлеобразную» форму, а подписи под значками вкладок уберут.

Выход One UI 8.5 ожидается вместе с серией Galaxy S26 в начале следующего года.



