Samsung официально выпустила стабильную версию One UI 8.0 на базе Android 16. Первые устройства, получившие обновление, — флагманская линейка Galaxy S25: модели S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge.
Обновление распространяется поэтапно, поэтому не все смартфоны и планшеты Galaxy получат прошивку одновременно.
Первым обновился Galaxy S25
Стабильная One UI 8.0 начала приходить владельцам Galaxy S25-серии 15 сентября. В ближайшие недели обновление доберётся до прошлогодних флагманов — Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Большинство остальных совместимых устройств, включая планшеты, должны перейти на новую версию системы до конца 2025 года.
Что нового в One UI 8.0
Свежая оболочка приносит расширенные AI-возможности, улучшенные Now Bar и Now Brief, а также обновлённый пакет функций безопасности Knox. Пользователи получают больше опций персонализации интерфейса и повышенную стабильность системы.
Среди других улучшений:
- обновлённая версия Secure Folder;
- усовершенствованный Samsung DeX;
- переработанный Quick Share;
- более удобный AI Select;
- улучшенные приложения «Календарь», «Часы» и «Напоминания»;
- упрощённое создание Bluetooth Auracast-трансляций;
- переработанный дизайн приложения «Погода».
Samsung традиционно делает акцент на стабильности, безопасности и приватности.