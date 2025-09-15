Samsung официально выпустила стабильную версию One UI 8.0 на базе Android 16. Первые устройства, получившие обновление, — флагманская линейка Galaxy S25: модели S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge.

Обновление распространяется поэтапно, поэтому не все смартфоны и планшеты Galaxy получат прошивку одновременно.





Первым обновился Galaxy S25

Стабильная One UI 8.0 начала приходить владельцам Galaxy S25-серии 15 сентября. В ближайшие недели обновление доберётся до прошлогодних флагманов — Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Большинство остальных совместимых устройств, включая планшеты, должны перейти на новую версию системы до конца 2025 года.

Что нового в One UI 8.0

Свежая оболочка приносит расширенные AI-возможности, улучшенные Now Bar и Now Brief, а также обновлённый пакет функций безопасности Knox. Пользователи получают больше опций персонализации интерфейса и повышенную стабильность системы.





Среди других улучшений:

обновлённая версия Secure Folder;

усовершенствованный Samsung DeX;

переработанный Quick Share;

более удобный AI Select;

улучшенные приложения «Календарь», «Часы» и «Напоминания»;

упрощённое создание Bluetooth Auracast-трансляций;

переработанный дизайн приложения «Погода».

Samsung традиционно делает акцент на стабильности, безопасности и приватности.



