Ожидалось, что предстоящее обновление One UI 8.5 от Samsung будет лишь лёгким обновлением, но новые утечки информации о прошивке Galaxy S25 Ultra указывают на то, что оно скрывает нечто более интересное — более умный и эффективный способ экономии заряда батареи.

Помимо небольших изменений дизайна, в обновлении появилась новая функция под названием «Экономия заряда батареи через сеть». Эта возможность, судя по всему, поможет продлить работу телефона без необходимости вмешиваться в ручную, благодаря использыванию анализа персональных данных Samsung.

По данным Android Authority, технология использует систему анализа персональных данных Samsung (Personal Data Intelligence), которая уже применяется в функциях типа Now Brief. Она изучает привычки пользователя, чтобы определять периоды, когда устройство не активно — например, во время сна, отдыха дома или просто при отсутствии использования.

На основе этого система автоматически ограничивает фоновую сетевую активность, сокращая нагрузку и снижение энергопотребления.

В одной из строк кода явно указано: «Экономьте заряд батареи, ограничивая производительность сети, когда ваш телефон, вероятно, не будет использоваться, например, когда вы спите». Другие строки уточняют, что пользователи смогут управлять этой функцией и настраивать разрешённые приложения и службы через меню настроек.





Эта возможность подразумевает, что пользователи смогут снизить энергопотребление, связанное с фоновыми обновлениями, уведомлениями и сетевыми запросами, что особенно важно для устройств с меньшими аккумуляторами и более медленной зарядкой по сравнению с некоторыми конкурентами из Китая.

Предполагается, что это обновление выйдет одновременно с выпуском серии Galaxy S26 в первом квартале 2026 года. Впоследствии оно, вероятно, будет доступно для существующих флагманов, включая серии Galaxy S25.