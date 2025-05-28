Сегодня Microsoft начала тестировать свое новое приложение Copilot for Gaming, которое станет помощником для геймеров на мобильных. Это интеллектуальный ассистент, который помогает с стратегией, управлением и вопросами по аккаунтам Xbox — всё через голос или текст.

Приложение работает как второй экран во время игры на Xbox: оно знает, в какую игру вы играете, и может дать советы, подсказки или ссылки на дополнительную информацию. Например, оно поможет преодолеть сложные моменты или подскажет тактику в MMORPG.

Бета-версия уже доступна более чем в 50 регионах для пользователей Android и iOS с установленным приложением Xbox. Пользователи могут оставить отзывы и оценить ответы. В будущем Copilot появится в Game Bar на ПК и станет частью полноценного приложения для Xbox.