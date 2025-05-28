Компания Nothing готовится к запуску своего следующего флагманского смартфона — Phone (3). С момента выхода предыдущей премиальной модели прошло два года, и теперь ожидание почти подошло к концу. Первый официальный тизер уже опубликован, а дата анонса намечена на июль.

Официальный тизер и партнёрство с Flipkart

Крошечный фрагмент корпуса устройства появился на аккаунте Nothing в X (бывший Twitter). Деталей немного, но изображение сохраняет узнаваемый стиль бренда с прозрачными элементами и необычным дизайном. Немного больше информации поступило от Flipkart — давнего партнёра компании в Индии. Именно на этой платформе в июле 2023 года стартовали продажи Nothing Phone (2), и похоже, что Phone (3) последует тем же путём.

Значительное повышение цены — флагманский статус

Ранее в этом месяце генеральный директор компании Карл Пей (Carl Pei) сообщил, что ориентировочная цена новинки составит около £800 (примерно ₹92,000). Это серьёзный скачок по сравнению с Nothing Phone (2), который стартовал от £580/₹45,000 за конфигурацию 8/128 ГБ. Судя по всему, Phone (3) станет настоящим флагманом с соответствующей ценой и характеристиками, хотя Пей пока не раскрывает технических деталей.

Ожидания и стиль бренда

Несмотря на отсутствие подробностей о спецификациях, можно ожидать, что смартфон сохранит фирменный дизайн Nothing, возможно, с обновлённой LED-подсветкой, прозрачными элементами и улучшенной камерой. Учитывая ценовое позиционирование, устройство должно получить флагманский процессор и современные функции, которые смогут конкурировать с топовыми Android-устройствами.

Анонс уже близко

Nothing Phone (3) официально дебютирует в июле, а полноценные характеристики и особенности устройства должны раскрыть ближе к дате запуска. Судя по текущим намёкам, компания нацелилась на новый уровень и хочет выйти за рамки «альтернативного бренда», закрепившись в категории настоящих флагманов.