В честь десятилетия Google Photos обновила свой редактор, сделав его еще умнее благодаря искусственному интеллекту. Теперь в приложении появились новые инструменты, ранее доступные только в Pixel 9, например, автоматическая рамка и возможность добавлять или изменять элементы на фото — например, осенние листья или траву. Эти изменения выглядят настолько реалистично, что Google начал маркировать такие изображения водяными знаками как созданные ИИ.

Также появилась новая функция улучшения фотографий: она автоматически выполняет три варианта правок (например, повышение резкости или удаление объектов), а вы выбираете понравившийся результат. Всё это удобно расположено рядом с привычными кнопками «Улучшить» и «Динамический».

Облегчился и обмен альбомами — теперь можно сгенерировать QR-код для быстрого доступа. Обновление для Android выйдет уже в июне, а для iOS — чуть позже в этом году.