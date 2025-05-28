Компания TCL официально представила свою флагманскую линейку телевизоров 2025 года — серию QM8K. Это продолжение прошлогодней модели QM851G, теперь с рядом значительных технических усовершенствований. В центре внимания — собственная панель CrystGlow WHVA и переработанная система подсветки Halo Control System, обещающая более точную цветопередачу и улучшенную HDR-картинку.

Безрамочный дизайн и улучшенная панель

Новая серия QM8K получила премиальный внешний вид с дизайном ZeroBorder: общая толщина рамки и обводки составляет всего 3–4 мм. Корпус выполнен из авиационного алюминия с анодированным керамическим покрытием, что повышает жёсткость и долговечность конструкции. Также применено антибликовое покрытие, а угол обзора стал шире на 40%, что решает проблему искажения цвета и бликов при просмотре сбоку.

Передовая система подсветки и точная регулировка яркости

TCL доработала систему подсветки Mini LED, увеличив количество зон локального затемнения до 35% и повысив пиковую яркость на 65% по сравнению с предыдущим поколением. В новой версии Halo Control используется светодиод с повышенной мощностью, микро-линза для точного управления светом и технология Micro OD, минимизирующая расстояние между подсветкой и рассеивателем. Это позволяет устранить эффект «ореолов» и улучшить контрастность.

Максимальный уровень яркости достигает стандарта HDR5000, а количество зон затемнения — до 3800. Регулировка осуществляется с помощью 23-битного Bi-Directional Backlight Controller, позволяющего управлять яркостью на 65 000 уровнях. Есть также алгоритм Dynamic Light, улучшающий SDR-контент до уровня, приближенного к HDR.

Кинотеатр без дополнительных колонок

Для аудиофилов TCL оснастила QM8K акустикой, настроенной специалистами Bang & Olufsen. Телевизор поддерживает Dolby Atmos и DTS Virtual:X с направленными вверх динамиками, создавая эффект объёмного звука без внешней аудиосистемы.

Игровые возможности и высокая частота обновления

За производительность отвечает процессор AiPQ Pro с функцией Zero-Delay Transient Response, минимизирующей задержки и устраняющей размытие при движении. Экран поддерживает родную частоту обновления 144 Гц и динамическую до 288 Гц через функцию Game Accelerator 288. Также доступны технологии AMD FreeSync Premium Pro и Auto Low Latency Mode (ALLM), что делает телевизор отличным выбором для геймеров.

Умные функции и интерфейсы подключения

QM8K работает под управлением Google TV с новым графическим интерфейсом и голосовым управлением без пульта. В комплект входит пульт с подсветкой. Поддерживаются форматы Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и режим Filmmaker Mode.

Телевизор имеет все необходимые порты: четыре HDMI (один с поддержкой eARC), USB, Ethernet, оптический аудиовыход и RF-вход для антенны или кабеля. В беспроводном плане доступны Wi-Fi 6, Bluetooth, встроенные Chromecast и Apple AirPlay 2 для стриминга с других устройств.

Цены и доступность

Серия TCL QM8K выйдет в четырёх размерах: