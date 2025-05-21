На ежегодной конференции Google I/O 2025 компания сделала ставку на искусственный интеллект. Обновления коснулись почти всех сервисов Google — от поиска и браузера до видео, почты и умных очков. Ниже — краткий обзор ключевых новинок. Многие функции уже начали внедряться, а часть появится в ближайшие месяцы. Google также представила новые устройства, платформы и подписки, сделав ИИ ещё более доступным и универсальным.

AI Mode в Google Search запускается в США

Google открывает доступ к AI Mode — новому режиму поиска с участием чат-бота Gemini. Пользователи смогут задавать сложные вопросы, искать билеты, строить графики и даже обсуждать фото и видео в реальном времени.

Project Starline стал Google Beam

Проект видеочата с 3D-эффектом получил новое имя — Google Beam. Его интегрируют в устройство HP с дисплеем светового поля и шестью камерами. Компании Duolingo, Salesforce и Deloitte уже готовятся внедрить его в своих офисах.

Imagen и Veo получили крупные обновления

AI-генератор изображений Imagen 4 теперь лучше работает с текстом и предлагает больше форматов экспорта, включая квадратный и широкоформатный. Качество визуализации и детализация также улучшились.

Вторая версия видео-модели Veo получила инструменты управления камерой и удаления объектов. Третья версия Veo теперь умеет синхронизировать видео и звук, делая генерацию мультимедиа более естественной.

Новый видеоредактор Flow

Flow — это приложение для создания видео с помощью ИИ. Оно использует возможности Gemini, Imagen и Veo для генерации восьмисекундных клипов по текстовым описаниям или изображениям.

Пользователи могут объединять сцены, добавлять переходы и собирать полноценные ролики. Flow станет удобным инструментом для маркетинга, сторителлинга и контента в соцсетях.

Gemini 2.5 Pro с режимом Deep Think

Обновлённая версия Gemini получила экспериментальный режим Deep Think для сложных задач. Он анализирует гипотезы перед ответом, что полезно при работе с математикой и программированием.

Функция доступна только избранным тестировщикам. Кроме того, Google выпустила более лёгкую модель Gemini 2.5 Flash и улучшила её в AI Studio, сделав доступной для широкой аудитории.

Очки Xreal Project Aura и Android XR

Google и Xreal работают над новыми умными очками на Android XR. Устройство получит широкий угол обзора, встроенные камеры, микрофоны и поддержку ИИ Gemini.

Также к проекту присоединились Samsung, Gentle Monster и Warby Parker. Это расширит выбор дизайна и функций для пользователей, заинтересованных в устройствах смешанной реальности.

Project Astra стал активнее реагировать

ИИ-ассистент Project Astra теперь может действовать без команды, реагируя на происходящее через камеру смартфона. Он способен, например, заметить ошибку в решении задачи и подсказать исправление.

Google делает Astra более контекстным и адаптивным. Такой подход открывает перспективы для автоматической помощи в обучении, быту и рабочих задачах.

Gemini появился в Chrome

С 21 мая пользователи подписок Google AI Pro и Ultra получат доступ к кнопке Gemini в Chrome. Она позволит уточнять и суммировать информацию на страницах и даже управлять навигацией между вкладками.

На старте поддерживается работа с двумя вкладками, но в течение года Google обещает расширение. Интеграция ИИ в браузер сделает серфинг быстрее и продуктивнее.

Новая подписка AI Ultra за $250

AI Ultra открывает доступ к самым мощным моделям Google и увеличенным лимитам в приложениях. Она включает функции Gemini, Flow, NotebookLM и экспериментального инструмента Project Mariner.

Mariner может одновременно выполнять до 10 задач, делая ИИ полезным в многозадачных сценариях. Подписка ориентирована на продвинутых пользователей и бизнес.

Search Live: поиск с камерой

Search Live позволяет общаться с поиском в реальном времени, показывая объекты через камеру. Эта функция интегрирует возможности Project Astra и делает поиск визуальным и диалоговым.

Пользователь может задать вопрос голосом, а ИИ ответит, анализируя изображение в объективе. Это особенно удобно для распознавания предметов, текста и ошибок.

Stitch: генерация интерфейсов с ИИ

Stitch — новый инструмент Google, создающий пользовательские интерфейсы на основе описаний, скетчей и референсов. Это ускоряет разработку и облегчает визуализацию концептов.

Инструмент уже доступен через Google Labs. Он может использоваться как профессионалами, так и дизайнерами-новичками для быстрой генерации UI-макетов.

Перевод речи в Google Meet

Google Meet получил функцию перевода речи в режиме реального времени. На старте поддерживаются английский и испанский, а доступ предоставляется подписчикам AI Pro и Ultra.

Функция пригодится при международных переговорах и онлайн-мероприятиях. Перевод отображается на экране почти без задержек, повышая качество общения.

Новые умные ответы в Gmail

Обновлённые «умные ответы» Gmail используют данные из почты и Google Drive. Система предлагает шаблоны ответов, учитывающие контекст и стиль общения адресата.

Если собеседник — начальник, ИИ предложит более формальный вариант. Нововведение появится в июле в веб-версии и мобильных приложениях Gmail.

AI-примерка одежды

Google тестирует виртуальную примерку одежды по фотографии. ИИ анализирует фигуру, тип ткани и посадку, чтобы отобразить реалистичное изображение товара на теле пользователя.

Эта функция станет частью AI Mode и будет доступна в ближайшие месяцы. Она поможет избежать ошибок при покупке одежды в интернете.

Автоматическая смена паролей в Chrome

Если Chrome обнаружит скомпрометированный пароль, он сможет сгенерировать новый и заменить его на поддерживаемом сайте. Пользователь при этом получит запрос на подтверждение.

Функция стартует позже в этом году и призвана повысить безопасность без дополнительных усилий. Поддержка появится постепенно на крупных веб-платформах.