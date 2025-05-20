На конференции Google I/O 2025 компания объявила об интеграции ИИ Gemini в браузер Chrome. Новый инструмент доступен только подписчикам платных планов Google AI Pro и AI Ultra.

Теперь пользователи Chrome на Windows и macOS смогут обращаться к Gemini прямо во время серфинга. ИИ поможет понять содержание сайтов, задать уточняющие вопросы и быстрее находить нужную информацию — без необходимости покидать текущую страницу.

Интеграция Gemini в Chrome — часть стратегии Google по внедрению генеративного ИИ во все ключевые продукты компании. Ранее аналогичные функции появились в Gmail, Docs, Search и Android.

Доступ к новым функциям получат только пользователи, оформившие подписку на Google AI Pro ($20 в месяц) или AI Ultra ($250 в месяц). Это решение уже вызвало критику, так как расширение ИИ-инструментов происходит на фоне продолжающегося антимонопольного разбирательства.

Министерство юстиции США ранее признало Google монополистом, использующим Chrome в антиконкурентных целях. В настоящее время идут слушания по возможному разделению активов. Один из обсуждаемых вариантов — принудительная продажа Chrome. Компания OpenAI уже выразила интерес к покупке браузера, что может кардинально изменить его будущее и усилить конкуренцию на рынке ИИ-ассистентов.