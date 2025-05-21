На конференции Google I/O 2025 компания объявила о партнёрстве с брендами Warby Parker и Gentle Monster. Именно они первыми выпустят очки с поддержкой Android XR — новой платформы Google для смешанной реальности и ИИ.

AI-очки от Google станут частью экосистемы Android XR, которая объединяет технологии виртуальной и дополненной реальности, а также голосовые и визуальные функции на базе искусственного интеллекта. Устройства будут ориентированы на повседневное использование: от навигации и поиска до съёмки и взаимодействия с интерфейсами дополненной реальности.

Выбор партнёров не случаен. Warby Parker — американский бренд, прославившийся онлайн-примеркой и доставкой оправ на дом. Gentle Monster из Южной Кореи известен в мире моды своими дизайнерскими очками, которые носят Бейонсе, Рианна и Кендрик Ламар.

Google заявила, что сотрудничество с Warby Parker и Gentle Monster — лишь начало. В будущем компания раскроет больше брендов, которые будут выпускать умные очки с поддержкой Android XR. Один из гостей конференции, баскетболист Яннис Адетокунбо, уже появился на сцене в новых AI-очках.