В США заработал новый инструмент от Google, позволяющий примерять одежду с помощью ИИ прямо в результатах поиска.

На конференции Google I/O 2025 компания представила функцию виртуальной примерки одежды, встроенную в режим AI Mode. Теперь пользователи могут увидеть, как выбранные товары из магазинов будут выглядеть на них, загрузив собственное фото в полный рост.

В отличие от предыдущей версии технологии 2023 года, которая показывала одежду только на моделях с заранее заданными параметрами, новая система работает с пользовательскими изображениями. Инструмент использует специально обученную модель генерации изображений. Она способна учитывать пропорции тела, освещение, материал ткани и даже разные позы.

Чтобы воспользоваться примеркой, нужно быть участником программы Search Labs. На страницах с товарами — рубашками, брюками, юбками и платьями — появится иконка «Примерить». После нажатия Google предложит загрузить чёткое фото в облегающей одежде. Далее ИИ отобразит товар прямо на теле пользователя, имитируя посадку в реальной жизни.

По словам разработчиков, модель распознаёт не только форму тела, но и поведение ткани — как она тянется, мнётся и ложится при движении. Это позволяет добиться более реалистичной примерки и повысить точность выбора одежды при онлайн-покупках.