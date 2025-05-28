Компания Infinix готовится представить один из самых тонких смартфонов на рынке — модель Hot 60 Pro+. Устройство может похвастаться толщиной менее 6 мм и уже активно сравнивается с конкурентами на фотографиях и видео. На этот раз появились эксклюзивные снимки, подтверждающие утечки прошлой недели.

Infinix Hot 60 Pro+ получит корпус толщиной всего 5,95 мм. Это потенциально делает его самым тонким смартфоном с изогнутым экраном на момент релиза. На новых фото видно, как устройство визуально сравнивают с четырьмя банковскими картами и тремя монетами — и оно всё ещё выигрывает по габаритам.

Ранее на этой неделе в видео-обзоре сравнили толщину и вес Hot 60 Pro+ с флагманом Samsung Galaxy S25 Edge. Несмотря на то, что Infinix на 0,2 мм толще, он оказался легче: 154,6 г против 163,8 г у Galaxy.

Основной интригой вокруг Hot 60 Pro+ остаётся его аккумулятор. При такой малой толщине возникает закономерный вопрос — насколько ёмкая батарея смогла уместиться в корпус? Официальной информации от Infinix пока нет, но надёжный источник сообщил, что смартфон будет оснащён «мощным аккумулятором». Насколько «мощным» — остаётся только гадать.

Если Infinix действительно удалось совместить ультратонкий корпус с хорошей автономностью, Hot 60 Pro+ может стать прорывом в своём классе. Ожидается, что компания вскоре официально раскроет технические характеристики устройства.