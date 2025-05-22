Ведущие производители представили уникальные модели ноутбуков на Computex 2025. Среди них — складные экраны, двойные дисплеи, арт-дизайн и топовые характеристики. Все эти устройства объединяет одно: они раздвигают границы привычного представления о мобильных ПК.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design получил складной 18-дюймовый дисплей

Huawei показала одну из самых технологичных моделей выставки — MateBook Fold Ultimate Design. Это складной ноутбук с 18-дюймовым LTPO OLED-экраном и разрешением 3.3K. Соотношение сторон 4:3 делает его особенно удобным для работы. В сложенном виде устройство сравнимо с 13-дюймовым лэптопом.

Толщина корпуса — всего 7,3 мм, вес — 1,16 кг. Корпус отделан кожей, а шарнир длиной 285 мм стал крупнейшим среди складных моделей. Устройство работает на HarmonyOS, что обеспечивает полную интеграцию с экосистемой Huawei.

Razer Blade 14 стал самым тонким игровым ноутбуком с RTX 5070

Razer представила обновлённый Blade 14 — классический форм-фактор с рекордно компактным корпусом для игрового сегмента. Толщина — 15,7 мм, вес — 1,63 кг. Он оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, частотой 120 Гц и 100% охватом DCI-P3.

Внутри — процессор AMD Ryzen AI 9 365 с производительностью до 50 TOPS и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070. Конфигурацию можно дополнить до 64 ГБ оперативной памяти, что делает модель одной из самых мощных в своём классе.

Lenovo Yoga Book 9i получил двойной OLED-экран и шарнир на 360°

Lenovo обновила уникальную модель Yoga Book 9i с двумя экранами. Версия 2025 года оснащена двумя 14-дюймовыми OLED-панелями с переменной частотой обновления до 120 Гц. Открывающийся на 360° шарнир делает ноутбук удобным как для работы, так и для творчества.

Устройство построено на процессоре Intel Core Ultra 7 255H, поддерживающем продвинутые ИИ-функции. Lenovo позиционирует модель как идеальную для контент-криэйторов.

MSI показала ноутбуки с арт-дизайном и автоспорт-брендингом

MSI представила сразу два имиджевых ноутбука. Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition украшен гравюрой Хокусая «Большая волна в Канагаве». Модель получила награду COMPUTEX Best Choice Award за сочетание классического японского искусства с современными технологиями.

Stealth 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport выполнен в сотрудничестве с автоспортивным брендом. Он получил оформление в стиле Mercedes-AMG, а также мощную начинку: до RTX 5070 и процессоры Intel Core Ultra 9 288V или AMD Ryzen AI 9 HX 370.