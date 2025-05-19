Huawei анонсировала MateBook Fold — ультратонкий и легкий ноутбук с гибким 18-дюймовым OLED-дисплеем. Новинка напоминает концепт складного iPad, который, по слухам, готовит Apple, и уже доступна на китайском рынке.

MateBook Fold в сложенном виде представляет собой устройство с 13-дюймовым экраном, а в разложенном — это полноформатный 18-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3.3K и яркостью до 1600 нит. Huawei использует так называемую «водяную» петлю: она позволяет раскрывать экран полностью, удерживать его под углом и использовать ноутбук в разных режимах — от планшета до двухэкранного моноблока.

Толщина устройства составляет 7,3 мм в разложенном и 14,9 мм в сложенном виде. Вес — около 1,2 кг. Это делает MateBook Fold тоньше, чем iPhone 16 Pro Max, хотя немного толще, чем 13-дюймовый iPad Pro.

Управлять устройством можно как с помощью отдельной физической клавиатуры, так и с помощью виртуальной: она появляется при касании экрана восьмью пальцами и работает в любом режиме.

Huawei позиционирует MateBook Fold как сочетание «максимальной эстетики» и «вершины инженерной мысли». Стоимость устройства — 23 999 юаней (примерно $3330). Продажи пока стартовали только в Китае.

На фоне слухов о складном устройстве от Apple, которое, по неподтвержденной информации, появится не раньше 2027 года, MateBook Fold уже демонстрирует, как может выглядеть гибрид между планшетом и ноутбуком. Ожидается, что складной гаджет Apple тоже получит экран более 18 дюймов и будет сочетать в себе функции iPad и MacBook.