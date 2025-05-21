Компания MSI представила ноутбук MSI Prestige 13+ AI Ukiyo-e Edition на выставке Computex 2025. Этот лимитированный продукт, выпущенный ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, отличается уникальным дизайном, вдохновленным японским искусством уки-э.

Крышка ноутбука украшена вручную выполненной репродукцией знаменитой гравюры «Великая волна у берегов Канагавы» художника Кацусики Хокусая. Технология OKADAYA использует восемь слоёв лака, нанесённых вручную, что создает эффект глубины и текстуры, напоминающий традиционные японские изделия из фарфора и керамики. Также клавиши клавиатуры имеют полированную отделку, имитирующую пианино, с золотыми надписями.

Технические характеристики устройства включают процессор Intel Lunar Lake SoC, до 32 ГБ LPDDR5x оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ и 13,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. Несмотря на уникальный дизайн, ноутбук сохраняет высокую производительность и современные функции.

На выставке устройство получило награду Computex за лучший дизайн в этом году.