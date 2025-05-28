Выход iPhone 16e в этом году стал важной вехой для Apple: устройство впервые использует собственный сотовый модем — Apple C1. Ранее уже появлялись первые обзоры его работы, а теперь компания Cellular Insights опубликовала результаты сравнительного теста, заказанного Qualcomm. И итоги оказались не в пользу Apple.

Android-смартфоны оказались быстрее в реальных условиях

В ходе тестирования специалисты сравнили два Android-смартфона с модемами Qualcomm с iPhone 16e и его модемом C1. Испытания проходили в разных точках Нью-Йорка в сети T-Mobile на частотах sub-6 ГГц, в условиях разной удалённости от базовой станции — «близко», «средне» и «далеко».

Первым Android-устройством стал флагман января 2025 года с модемом Snapdragon X80 и ценой $799 (предположительно Galaxy S25). Второй — флагман января 2024 года с модемом Snapdragon X75 за $619 (скорее всего, Galaxy S24).

Результаты показали, что Android-смартфоны стабильно превосходили iPhone 16e. В среднем скорость загрузки у них была выше на 34–35%, а выгрузка — на впечатляющие 81–91%.

Причина отставания — в технологиях модемов

Авторы отчёта отметили, что в условиях близкой удалённости разрыв сокращался, но по мере увеличения расстояния от базовой станции преимущество Android-смартфонов росло. Объяснение простое: модемы Qualcomm поддерживают агрегацию несущих как для загрузки, так и для выгрузки (ULCA), а Apple C1, судя по всему, ограничен по загрузке и не поддерживает ULCA.

Вывод экспертов был однозначным:

«Смартфоны A и B на Android с модемами Qualcomm демонстрируют заметно лучшую производительность в реальных условиях 5G. iPhone 16e с модемом Apple C1 работает приемлемо при оптимальных условиях, но серьёзно уступает в пограничных сценариях — именно там, где важны возможности модема нового поколения».

Тесты вызвали вопросы, но выводы логичны

Стоит учитывать, что исследование было заказано самой Qualcomm, поэтому его стоит воспринимать с долей скепсиса. Однако вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Qualcomm более 10 лет лидирует на рынке сотовых модемов, а для Apple это только первый шаг.

Всё же результаты показывают, что если вы часто бываете в зонах с нестабильным покрытием, особенно в сети T-Mobile, Android-смартфон премиум-класса с модемом Qualcomm будет лучшим выбором.

Apple тоже не стоит на месте

Отчёт появился вскоре после публикации данных Ookla, где отмечалось, что iPhone 16e показывает «лучшие скорости в худших условиях», чем iPhone 16, но проигрывает в максимальных значениях. Напомним, что iPhone 16 использует модем Snapdragon X72 — более слабый по сравнению с Android-флагманами.

Тем временем Apple продолжает развивать собственные модемы. Согласно утечке, в 2026 году появится модель с поддержкой mmWave и расширенной агрегацией частот, а к 2027-му компания рассчитывает выпустить модем, способный конкурировать с решениями Qualcomm.