Смена смартфона стала значительно проще за последние годы, но одной из оставшихся проблем оставался перенос eSIM-профилей — особенно при переходе с iPhone на Android. Однако Apple готовит решение, которое устранит это препятствие.

Как сообщает Android Authority, Apple работает над новой возможностью для пользователей iPhone, которая позволит легко переносить eSIM-профили на Android-устройства. В коде iOS 19 обнаружена строка, указывающая на функцию под названием «Transfer to Android», которая будет доступна через настройки.

Судя по всему, iPhone будет генерировать QR-код, который Android-смартфон сможет просканировать, чтобы добавить eSIM, аналогично текущей процедуре активации профиля. Также в коде указано, что перенос будет возможен только с устройств, работающих на iOS 19 и новее.

Все актуальные модели iPhone, продающиеся в США, не имеют физического слота для SIM-карт — только eSIM. В настоящее время для переноса профиля пользователям приходится связываться с оператором связи, чтобы получить персональный QR-код. Это не только неудобно, но и занимает время как у клиентов, так и у операторов.

Ожидается, что Apple официально представит эту функцию на конференции WWDC, которая пройдёт с 9 по 13 июня. Подробности, скорее всего, прозвучат уже на сцене через пару недель.