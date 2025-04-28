Почему именно сейчас самое время для умного дома? Мир технологий дозрел до точки, когда умные гаджеты стали доступнее, надёжнее и понятнее. Если раньше идея управлять светом со смартфона вызывала восторг, то сегодня этим уже сложно удивить. Умные лампочки и розетки стали обыденностью, и следующие герои — это датчики и моторизованные устройства, которые делают дом по-настоящему умным и немного самостоятельным. Представьте: шторы раздвигаются сами утром, сигнализация знает о открытии двери, а свет включается, почувствовав ваше движение. Звучит как фильм о будущем? Теперь это реальность, причём реализуемая без монтажа проводов и с поддержкой новых стандартов вроде Matter.

Важно отметить, что в этом обзоре мы рассмотрим не банальный набор вроде «лампочка да розетка», а самые интересные устройства из экосистемы Aqara, которые способны вывести домашнюю автоматизацию на новый уровень. Все эти гаджеты официально продаются в России (на сайте Aqara.ru) — то есть с локальной поддержкой и гарантией, без необходимости заказывать за рубежом или мириться с иероглифами в приложении. Кстати, у Aqara.ru есть ещё и много материалов по обучению, они сотрудничают с дизайнерами и мастерами по всей России. И если вы не сможете настроить какой-то гаджет, всегда можно обратиться к специалистам. Помню, ещё лет 5 назад приходилось мучаться самому и искать по форумам решение. Да, гики обычно так и любят, но иногда надо быстро и проще заплатить, чтобы тебе всё сделали. Но, что-то я отвлёкся.

Мы протестировали шесть устройств: хаб Aqara M1S Gen 2, датчик вибрации Aqara Vibration Sensor, моторизатор (драйвер) штор Aqara Curtain Driver E1 (версия для карниза-штанги), умную светодиодную ленту Aqara LED Strip T1, куб Aqara Cube T1 Pro и датчик открытия двери/окна Aqara Door and Window Sensor T1. Расскажу, зачем они нужны, как работают, как их настраивает и делает ли это дом умным или нужно что-то ещё…

Экосистема Aqara: история, стандарты и переход на Matter

Прежде чем нырять в обзор, пару слов об экосистеме Aqara. Этот бренд появился не на пустом месте: Aqara — детище китайской компании Lumi United, партнёра Xiaomi, которая запустила эту линейку в 2016 году. С самого начала Aqara делала ставку на совместимость с популярными платформами — устройства интегрировались и в систему умного дома Xiaomi Mi Home, и (что редкость для того времени) в Apple HomeKit. Сегодня компания выросла до сервиса 12 миллионов пользователей в 170 странах, а её ассортимент насчитывает десятки гаджетов для дома: от датчиков и ламп до замков и камер.

Aqara в 2016 году

Поддержка стандартов — один из козырей Aqara. Практически все устройства работают по беспроводному протоколу Zigbee, через который связываются с хабом. Zigbee хорош тем, что не зависит от Wi‑Fi, образует собственную маломощную сеть, в которой датчики живут годами на батарейке, а связь остаётся стабильной даже при большом числе устройств. Хаб Aqara выступает мостом: он принимает сигналы датчиков по Zigbee и передаёт их дальше — в интернет или локальную сеть, а также интегрирует с голосовыми ассистентами. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT, Алиса — выбирайте что нравится, скорее всего Aqara с этим дружит. Как отмечает производитель, хаб M1S Gen 2 делает дочерние устройства Aqara совместимыми с большинством популярных экосистем и голосовых помощников. Конечно, не все функции доступны на каждой платформе (к примеру, не каждый ассистент умеет работать с жестами кубика), но в целом «всеядность» Aqara впечатляет.

Лого стандарта Matter

Особое внимание заслуживает стандарт Matter, который на наших глазах начинает объединять умный дом в единое пространство. Matter призван сделать так, чтобы устройства разных брендов понимали друг друга напрямую, без «переводчика». Если раньше вы выбирали гаджеты под конкретную экосистему (например, только HomeKit или только Alexa), то Matter стирает эти границы: датчики и лампы смогут общаться в единой системе независимо от бренда, локально и безопасно. Aqara одной из первых поддержала эту инициативу — компания уже выпустила обновления для некоторых хабов (например, модели M2) и анонсировала новый хаб M3 с нативной поддержкой Matter.

Как работает Matter

Хаб Aqara выступает мостом (bridge) и «представляет» все подключённые Zigbee-девайсы как Matter-совместимые в Apple Home, Google Home и т.д.. То есть ваш старый датчик контакта внезапно начинает видеться любым Matter-хабом. Зачем это нужно? Это даёт больше свободы: вы не привязаны к одному приложению, можете управлять устройствами из удобной вам системы (хоть через Siri, хоть через Яндекс), и со временем зависимость от облаков снизится, ведь Matter ориентирован на локальное взаимодействие.

Пока что, правда, основа Aqara — это Zigbee, и знаете, в этом даже есть плюс: Zigbee 3.0 отлично зарекомендовал себя как надёжная и стабильная технология для умного дома, а уж с соединением хаба с облаками пусть разбирается производитель. Проще говоря, вы получаете лучшее из двух миров: проверенную работу устройств сейчас и готовность к новым стандартам в будущем.

Кстати, немного истории Aqara: название бренда происходит от сочетания латинских слов «acqua» (вода) и «aria» (воздух) — намёк на природные элементы воды и воздуха, которые стремятся сделать нашу жизнь комфортнее. Стремление Aqara – привнести эту естественную «умную» гармонию в дом. Это выражается в философии «full house intelligence» (умный дом для каждого дома). Компания создаёт комплексные решения: например, в Китае у Aqara были даже фирменные салоны, где можно ощутить «умный дом» воочию. В России же экосистема Aqara адаптирована для наших сервисов: официальные поставки на aqara.ru, приложение на русском, интеграция с Яндекс.Алисой. Одним словом, никакого колдовства с региональными серверами – всё официально и «белое».

Зачем дому датчики и автоматизации?

Прежде чем перейти к конкретным устройствам, давайте разберёмся: какую новую магию дают датчики и автоматизация по сравнению с обычными «умными лампочками»? Главный ответ – автономность и проактивность. Умная лампочка, конечно, классно, но обычно её нужно включить голосом или по расписанию. А вот когда в игру вступают датчики, начинается настоящее волшебство: дом начинает чувствовать и реагировать.

Подключая датчики, мы учим дом понимать, что происходит. Датчик движения знает, что кто-то вошёл в комнату, датчик открытия – что открылась дверь или окно, сенсор вибрации – что что-то пошевелилось или ударилось. На основе этих событий можно запускать сценарии. Например, вечером вы открываете входную дверь – и автоматически загорается свет в прихожей, приветствуя вас. Или, наоборот, уходите – и умный замок ставит сигнализацию, а все розетки обесточиваются.

Примеры автоматизаций умного дома

Контроль бытовых приборов: Один владелец прикрепил датчик вибрации на стиральную машину и настроил, что когда вибрация прекращается (стирка закончилась), система гасит свет индикации и присылает уведомление, что пора развешивать бельё. Другие крепят такой сенсор на крышку почтового ящика — пришла почта, датчик почувствовал движение крышки и отправил сигнал.

Один владелец прикрепил датчик вибрации на стиральную машину и настроил, что когда вибрация прекращается (стирка закончилась), система гасит свет индикации и присылает уведомление, что пора развешивать бельё. Другие крепят такой сенсор на крышку почтового ящика — пришла почта, датчик почувствовал движение крышки и отправил сигнал. Напоминание о лекарствах: Есть даже креативный кейс – датчик вибрации на баночке с лекарством . При наклоне баночки отправляется пуш-уведомление «лекарство принято» на телефон. Если уведомления не было в течение дня – значит, человек забыл принять дозу, и система может напомнить об этом. Один пользователь с хроническими мигренями поделился, что такая связка (хаб + датчик) стала для него спасением: он легко отслеживает, когда последний раз пил таблетки, и не превышает дозу. Конечно, ради одного напоминания пришлось купить хаб и датчик, но результат того стоит – «и теперь я хочу докупить все датчики… просто потому что могу», шутит он.

Есть даже креативный кейс – . При наклоне баночки отправляется пуш-уведомление «лекарство принято» на телефон. Если уведомления не было в течение дня – значит, человек забыл принять дозу, и система может напомнить об этом. Один пользователь с хроническими мигренями поделился, что такая связка (хаб + датчик) стала для него спасением: он легко отслеживает, когда последний раз пил таблетки, и не превышает дозу. Конечно, ради одного напоминания пришлось купить хаб и датчик, но результат того стоит – «и теперь я хочу докупить все датчики… просто потому что могу», шутит он. Безопасность и охрана: Датчик открытия двери/окна , включённый в охранный режим, мгновенно срабатывает при попытке вторжения. Хаб начинает громко сиренить, свет мигает красным, вам на телефон приходит тревога. Подобная функция есть в профессиональных сигнализациях, но тут вы собираете её сами из доступных компонентов. Причём можно настроить тонкие детали: например, отличать «режим дома» (сигнализация не реагирует на открытие межкомнатных дверей) от «режима сна» или «вне дома». Хабы Aqara поддерживают все 4 режима охраны HomeKit, так что можно гибко управлять безопасностью.

, включённый в охранный режим, мгновенно срабатывает при попытке вторжения. Хаб начинает громко сиренить, свет мигает красным, вам на телефон приходит тревога. Подобная функция есть в профессиональных сигнализациях, но тут вы собираете её сами из доступных компонентов. Причём можно настроить тонкие детали: например, отличать «режим дома» (сигнализация не реагирует на открытие межкомнатных дверей) от «режима сна» или «вне дома». Хабы Aqara поддерживают все 4 режима охраны HomeKit, так что можно гибко управлять безопасностью. Экономия энергии и комфорт: Подключив датчик температуры и влажности (нет в обзоре, но есть в экосистеме Aqara) вместе с умным кондиционером или увлажнителем, можно добиться идеального климата. Например, если в комнате слишком жарко, датчик даст команду кондиционеру охладить воздух, а при низкой влажности автоматически включится увлажнитель. Всё это без участия человека, на основе заданных правил комфорта.

Подключив (нет в обзоре, но есть в экосистеме Aqara) вместе с умным кондиционером или увлажнителем, можно добиться идеального климата. Например, если в комнате слишком жарко, датчик даст команду кондиционеру охладить воздух, а при низкой влажности автоматически включится увлажнитель. Всё это без участия человека, на основе заданных правил комфорта. «Доброе утро» и «Спокойной ночи»: Сценарии, задающие настроение дня. Утром, в заданное время (или при первом движении), умный дом поднимает шторы, плавно включает свет и запускает кофеварку. А вечером, нажатием одной кнопки (или фразой «Спокойной ночи»), вы выключаете весь свет, закрываете шторы и ставите охрану.

Важно, что автоматизация – не только про удобство, но и про эмоции. Когда дом реагирует на вас, создаётся эффект «живого пространства». Привыкаешь, что свет сам включается где нужно, и поймав себя однажды махающим руками в гостях (а там ничего само не зажигается), понимаешь: да, умный дом затягивает. Сначала автоматизируешь одну комнату – и это весело, но хочется большего. Когда же связываешь устройства по всему дому в единую систему, наступает уровень вау: квартира начинает подстраиваться под твои привычки. Как отмечают пользователи, попробовавшие экосистему Aqara, после тестирования возникает непреодолимое желание расширить систему ещё.

Aqara Hub M1S Gen 2 — сердце умного дома

Начнём с главного — центрального хаба Aqara M1S (второго поколения). Без него большинство гаджетов Aqara работать не будут, ведь именно хаб связывает их воедино. Представьте себе дирижёра оркестра: именно он раздаёт сигналы Zigbee-датчикам, управляет ими через интернет или локально, и оповещает вас о событиях. M1S Gen 2 — это белая шайба диаметром около 8 см, которую вы вставляете в розетку.

На фронтальной поверхности – решётка динамика и логотип Aqara, по окружности – кольцо RGB-подсветки под матовым рассеивателем. Выглядит гаджет минималистично и аккуратно: на стене или потолке (часто его включают в розетку-ночник высоко на стене) смотрится ненавязчиво.

Зачем нужен хаб?

Во-первых, для связи по Zigbee. M1S Gen 2 поддерживает подключение до 128 устройств Aqara одновременно (правда, для такой цифры потребуются дополнительные Zigbee-ретрансляторы вроде умных розеток, потому что напрямую к хабу рекомендовано не более ~32 батарейных датчиков — таковы ограничения Zigbee). Во-вторых, хаб служит сигнальным устройством: у него встроен 2-ваттный динамик, способный проигрывать мелодии или сирену, и цветная LED-подсветка из 18 ярких диодов. По сути, это сразу и сирена сигнализации, и ночник, и визуальный индикатор.

Например, можно настроить, чтобы при открытии двери хаб мигал зелёным, а при сработке сигнализации — красным. Или просто использовать его мягкое тёплое свечение как ночничок в детской — многие отмечают, что подсветка M1S очень выручает ночью. К слову, в этой версии хаба добавлен датчик освещённости, поэтому он умеет сам определять, когда в помещении стемнело, и, скажем, включать свой ночник только при недостаточном свете.

Опыт использования

Начальная настройка проста: подключил хаб в розетку, через приложение Aqara Home добавил (сканируя QR-код), подключил к Wi-Fi — и вперёд, можно добавлять датчики одним нажатием на каждом. M1S Gen 2 требует сеть Wi‑Fi 2,4 ГГц (5 ГГц не поддерживается), причём стоит учесть, что Wi‑Fi 6 роутеры могут по умолчанию работать не в лучшем режиме совместимости — некоторые пользователи жаловались, что для подключения хаба им пришлось в настройках роутера включить поддержку Legacy устройств.

Но после успешного коннекта всё работает стабильно: хаб не теряет связь, датчики откликаются мгновенно. В отзывах большинство владельцев подтверждают, что «после подключения к 2,4 ГГц Wi-Fi он прекрасно справляется — у кого-то 18 устройств работает без сбоев». Что особенно радует, так это универсальность M1S Gen 2. Он одновременно совместим и с Apple HomeKit (видится как мост со всеми датчиками), и с Google/Alexa, и с Яндекс.Алисой. Я без проблем добавил его в Apple Дом через сканирование HomeKit-кода — система тут же подтянула датчики двери и движения. В HomeKit даже доступны 4 режима сигнализации (Режим дома, Ночь, Вне дома, Выкл.), поддерживаемые, и хаб может выступать сиреной для автоматизации безопасности (например, орать при сработке датчика движения).

Кстати, Aqara M1S Gen2 – один из немногих хабов на рынке, который официально работает с HomeKit Secure Video (через модели камер Aqara), с Алисой, и при этом ещё может через свой динамик озвучивать кастомные звуки (вас встретит «Динь-дон», когда вы открываете дверь – как дверной колокольчик). По сути, он очень гибкий. Некоторые владельцы даже умудряются привязать его и в альтернативные системы: есть примеры использования M1S в Home Assistant через режим HomeKit Controller (то есть HA «прикидывается» HomeKit и видит все аксессуары хаба).

Особенности хаба

Плюсы:

Красивый внешний вид;

Ночник и звук;

Поддержка большого числа датчиков;

Широкая совместимость с экосистемами;

Датчик освещённости на борту (мелочь, а удобно);

Усиленная антенна Wi-Fi с MIMO (как заявляют, связь стабильнее);

Доступность (стоит порядка 5–6 тысяч рублей, что дешевле многих аналогов).

Минусы:

Зависимость от розетки (нет резервной батареи — при отключении электричества хаб выключится, хотя можно подключить через ИБП или аккумулятор);

Поддержка только 2,4 ГГц Wi-Fi (нужно помнить об этом при настройке роутера);

Динамик громковат (но это субъективно).

В целом Aqara M1S Gen 2 зарекомендовал себя как надёжный «мост». За несколько недель использования у меня ни разу не выпал ни один датчик – всё соединение локальное и очень шустрое. И, что важно, хаб даёт ощущение завершённости системы: он соединяет воедино все последующие гаджеты, о которых пойдёт речь, и раскрывает их потенциал через сцены и автоматизации.

Aqara Vibration Sensor — датчик вибрации для неожиданных сценариев

Переходим к более «экзотическим» гаджетам в экосистеме. Aqara Vibration Sensor – миниатюрная белая коробочка размером с спичечный коробок (36×36×9 мм). Внутри неё спрятан высокоточный акселерометр, способный фиксировать три типа событий: вибрацию, наклон (изменение угла) и падение. Проще говоря, датчик реагирует, если его трясут, сдвигают, переворачивают или он сам падает. Казалось бы, на первый взгляд не очевидно, куда применить такой сенсор. Но на практике находится масса интересных вариантов!

Примеры применения датчика вибрации Aqara

Охрана и сигнализация: Крепим датчик вибрации на ценную вещь – например, сейф, велосипед, музыкальный инструмент. Любая попытка пошевелить объект вызовет мгновенное уведомление или сирену на хабе. Если вор решил вскрыть окно – вибродатчик на раме почувствует удары или дрожь стекла и поднимет тревогу (как своего рода мини-датчик разбития). Конечно, для полноценной охраны лучше использовать комбинацию датчиков, но вибрационный может стать дополнительным рубежом. Некоторым он нравится тем, что может сработать ещё до факта открытия (когда злоумышленник только трясёт дверь или стучит).

Крепим датчик вибрации на ценную вещь – например, сейф, велосипед, музыкальный инструмент. Любая попытка пошевелить объект вызовет мгновенное уведомление или сирену на хабе. Если вор решил вскрыть окно – вибродатчик на раме почувствует удары или дрожь стекла и поднимет тревогу (как своего рода мини-датчик разбития). Конечно, для полноценной охраны лучше использовать комбинацию датчиков, но вибрационный может стать дополнительным рубежом. Некоторым он нравится тем, что может сработать ещё до факта открытия (когда злоумышленник только трясёт дверь или стучит). Мониторинг техники: Как уже упоминалось, популярно крепить сенсор на стиралку или сушилку – тогда можно сделать автоматизацию: «когда вибрация прекратилась (машинка окончила цикл) – уведомить или выключить розетку». Другой вариант: на корпус 3D-принтера – когда печать закончилась и стол перестал двигаться, значит деталь готова.

Как уже упоминалось, популярно крепить сенсор на стиралку или сушилку – тогда можно сделать автоматизацию: «когда вибрация прекратилась (машинка окончила цикл) – уведомить или выключить розетку». Другой вариант: на корпус 3D-принтера – когда печать закончилась и стол перестал двигаться, значит деталь готова. Умный дверной звонок: Если нет возможности поставить видеозвонок, можно схитрить: приклеить датчик вибрации на входную дверь. Тогда стук в дверь будет восприниматься системой как вибрация, и хаб может проиграть звуковое уведомление или отправить вам на телефон сигнал.

Если нет возможности поставить видеозвонок, можно схитрить: приклеить датчик вибрации на входную дверь. Тогда стук в дверь будет восприниматься системой как вибрация, и хаб может проиграть звуковое уведомление или отправить вам на телефон сигнал. Контроль состояния объектов: Наклон окна – если окно открыто настежь (меняет угол), датчик это почувствует. Или, например, падение цветочного горшка – сразу узнаете, что кот что-то уронил. Да и в целом, если сенсор приклеен на вертикальную поверхность, его падение может говорить, например, о сильном толчке или, допустим, землетрясении (надеемся, не пригодится).

Особенности и опыт

Настройка проста: нажали кнопку – добавили в хаб. В приложении Aqara можно задаватьчувствительность (низкая, средняя, высокая) под свой сценарий. И вот тут начинается самое интересное: подбор чувствительности и размещения зачастую определяет успех. Многие пользователи жалуются, что датчик слишком нечувствительный: «надо трясти как погремушку, чтобы сработал». Другие, наоборот, сталкивались с ложными тревогами — сенсор ни с того ни с сего выдавал вибрацию посреди ночи.

По моему опыту, проблема решается правильной установкой. Например, если хотите улавливать тонкие вибрации, лучше прикрепить датчик не через толстый скотч, а напрямую на твёрдую поверхность. А если нужно отсеять лишние мелкие дрожания, наоборот, можно чуть демпфировать крепление. Также стоит поиграть с настройками чувствительности в приложении — они реально влияют. На высокой — датчик может реагировать даже на громкий звук (шум), а на низкой — будет игнорировать мелкие сотрясения. В общем, придётся немного «подружиться» с сенсором, чтобы настроить его под себя.

В работе гаджет у меня показал себя хорошо в плане скорости: сигнал о вибрации приходит мгновенно (через хаб) — буквально спустя доли секунды после события. Каких-то проблем с ним я не заметил: главное, не уносить датчик слишком далеко от хаба и иметь хотя бы одно-два питаемых Zigbee-устройства для ретрансляции, если дом большой.

Но вот интересное начинается в Apple HomeKit. Этот датчик определяется как… датчик движения. То есть HomeKit не умеет в «вибрацию» напрямую, и Aqara выдают его как обычный motion sensor. Это значит, что любая вибрация или наклон трактуются как «обнаружено движение». Неидеально, но работать можно: вы можете в Домашней автоматизации настроить, что при срабатывании этого якобы-датчика движения выполнить какое-то действие. В принципе, иного способа нет — так что хорошо уже то, что HomeKit вообще его видит. Через Aqara Home функциональность шире: там датчик показывает три отдельных типа событий (вибрация/наклон/падение) и журнал с углом наклона. В Alexa датчик тоже можно задействовать (как триггер в Routine). В Google Home, увы, на момент написания такие сенсоры не отображаются.

Плюсы:

Компактность — можно спрятать где угодно;

Тройной тип детекции — одно устройство фиксирует вибрацию, наклон и удар;

Очень долгая автономность — батарейка CR2032 держится около двух лет;

Низкая цена — примерно 1000–1200 рублей;

Открывает интересные сценарии, недоступные другим датчикам.

Минусы:

Требуется тщательная настройка чувствительности под конкретную задачу;

Может не реагировать на очень лёгкие вибрации );

Нет влагозащиты — нельзя устанавливать под открытым дождём (но в закрытых местах, например, в почтовом ящике, работать будет);

В целом, Aqara Vibration Sensor – штука интересная, но на любителя. Если придумать для неё задачу, то можно сделать то, на что другие датчики не способны. Лично для меня он стал маленьким помощником: я сделал так, что при вибрации двери моя умная колонка говорит «Кажется, кто-то стучится». Пару раз это спасло посылку от долгого лежания под дверью. Ну и ощущение, что любое изменение, любой толчок в доме не останется незамеченным, добавляет уверенности. Землетрясения в нашем регионе случаются несколько раз в год, но за время тестирования не было, так что проверить пока не удалось.

Aqara Curtain Driver E1 (Rod Version) — мотор для ваших штор

Aqara Curtain Driver E1 (версия для круглого карниза): компактный мотор, который цепляется прямо на штангу и может раздвигать шторы автоматически. На фото вид спереди: виден корпус с кнопкой и индикатором, а сверху – колёсико привода и выдвинутые «крючки»-захваты для крепления на карнизе.

Пожалуй, самое эффектное устройство в нашем обзоре – это моторизатор штор Aqara E1. Многие мечтали автоматизировать шторы, но думали, что это дорого или требует менять весь карниз. Aqara предложила изящное решение: небольшой беспроводной гаджет, который навешивается на ваш существующий карниз-штангу и физически двигает штору взад-вперёд. Наш вариант – Rod Version, то есть для круглых карнизов (есть ещё Track Version для рельсовых направляющих).

При первом взгляде устройство напоминает мыльницу или маленький белый бокс размером с две колоды карт. Внутри – моторчик с колесом, которое будет кататься по карнизу, цепляясь за прикреплённую к шторе ленту. В комплекте идёт прозрачная пластиковая лента с дырочками и два белых зажима. Эту ленту вы продеваете сквозь кольца шторы (или как там у вас устроено крепление), получая как бы стяжку вдоль шторы. Затем сам мотор Aqara цепляется на карниз: у него есть пара выдвигающихся металлических «коготков», которые автоматизировано зажимают штангу с двух сторон, когда мотор стартует. Очень забавно наблюдать, как при старте работы мотор сам «подтягивается» на штангу, поднимая свои крепёжные лапки и захватывая ленту. Эта автоматика избавляет от мучений с балансировкой зажима: устройство само регулирует силу, с которой держится на карнизе.

После установки нужно задать концевые положения (крайние открыто/закрыто). Делается это нажатием кнопки на корпусе и вручную раздвигая штору – мотор запоминает длину и положение. Далее всё – можно управлять через приложение или автоматически. Честно признаюсь, я не до конца справился с установкой и настройкой. Вроде бы мотор держится, но т.к. он довольно тяжёлый, мне страшно, что он упадёт. Поэтому, я решил воспользоваться услугами специалистов на сайте aqara.ru. Там есть и одобренные компании, и частные мастера. Выберу кого-нибудь и приглашу посмотреть.

Опыт использования

Но несколько раз, конечно, я этот драйвер включил. Давно очень хотел такую штуку. Ощущения, признаюсь, волшебные. Просыпаешься – говоришь «Сири, открой шторы» (или по расписанию, или по датчику света) – и твои шторы сами собой разъезжаются, впуская солнечный свет. Прямо как в кино. Моторчик жужжит негромко, секунд за 5–10 сдвигает штору на весь пролёт (у меня окно ~1,5 метра шириной). Спать не мешает, если например вечером автоматически закрывает – звук кратковременный, скорее даже уютный.

Меня удивило, сколько веса эта кроха может тянуть. Тесты показывают, что Aqara способен тянуть даже +5 кг нагрузки – просто будет идти медленнее. В реальности этого хватает на плотные шторы длиной 2 метра. Если шторы раздвигаются от центра, можно поставить два мотора – по одному на каждую половину (но и заплатить придётся дважды, конечно).

Внутри моторчика стоит довольно мощный аккумулятор на 6400 мА·ч, заряжается через USB-C (спасибо, что не micro-USB!). Производитель обещает до 1 года работы без подзарядки. Конечно, это в идеальных условиях (шторы лёгкие, открываете 1-2 раза в день). У меня за несколько тестовых заездов заряд снизился примерно на 1%, так что около полугода проработает. Зарядка длительная (большая батарея), но делать это придётся редко. Можно в любой момент глянуть уровень заряда в приложении.Когда батарея сядет, штору вручную сдвинуть можно (мотор легко отщёлкивается), но само собой, лучше не доводить до нуля.

Вот где раскрывается прелесть – связка с датчиками Aqara. Например, можно настроить: если на улице рассвело (по датчику освещённости хаба или время после рассвета) – открыть шторы; если включился телевизор (умная розетка поняла потребление) – прикрыть шторы для комфортного просмотра;если все ушли и включена охрана – задвинуть шторы, чтобы чужие глаза не увидели, что дома никого. Когда мотор интегрирован в Apple Home, им тоже можно управлять (HomeKit видит его как устройство типа «Штора» с позиционированием). Правда, в HomeKit не передаётся датчик освещения, встроенный в мотор. Но внутри Aqara экосистемы этот сенсор можно использовать для правил.

Производитель учёл многие нюансы. Во-первых, «Pull-to-start»: если начать руками дёргать штору, мотор это распознает и сам продолжит движение. То есть можно дёрнуть слегка – и шторы поедут (для гостей, не знакомых с автоматикой, эта функция, они могут двигать шторы вручную как привыкли, а мотор не мешает, а даже помогает). Во-вторых, лента для равномерности: та прозрачная лента служит не только креплением, но и чтобы распределить усилие по всей шторе. Без неё часто бывает, что мотор тянет край, и в начале движение лёгкое, а под конец, когда шторы «гармошкой» собираются, усилие растёт сильно. Тут же лента тянет сразу несколько прищепок равномерно — штора двигается плавно. Минус: клипсы-то прозрачные, а вот зажимы для ленты – белые и заметны на тёмных шторах. Можно было бы и их сделать прозрачными. Но это мелочи.

Плюсы:

Без проводов — не нужно тянуть питание к окну;

Тихий и достаточно быстрый ход;

Zigbee-связь;

Встроенный сенсор освещённости;

Умный автозахват;

Поддержка всех сценариев через хаб;

Минусы:

Цена кусается — около 12 500 рублей за штуку, а нужно минимум один мотор на окно, а если двустворчатые шторы — то два;

Если много окон, стоимость выходит ощутимой — хотя аналогичные моторы стоят не меньше, а вообще на рынке их мало;

Нет режима тихого хода — ночью было бы неплохо иметь бесшумный режим, пусть и медленный

Шторы не должны быть слишком тяжёлыми и тугими

В итоге, Aqara Curtain Driver E1 полностью оправдал ожидания. Это тот гаджет, который приносит в дом ощущение роскоши и будущего. Да, удовольствие недешёвое, но расширяемое: сегодня автоматизировали спальню, завтра зал — потихоньку можно оснастить все окна. И здорово, что не нужно ни штробить стены, ни покупать дорогущие приводы с новым карнизом. Aqara сделала моторизацию штор доступной массовому пользователю, за что ей большой плюс.

Aqara LED Strip T1 — умная адресная светодиодная лента с миллионами цветов

Продолжая тему автоматизации атмосферы, нельзя обойти стороной умное освещение. В нашем наборе оно представлено Aqara LED Strip T1, гибкой светодиодной лентой, которую можно наклеить где угодно для подсветки и настроения. Казалось бы, умной RGB-лентой сейчас никого не удивишь: они есть у Philips Hue, у Xiaomi, да и ноунейм лент с Wi-Fi куча на маркетплейсах. Но Aqara подошла основательно: LED Strip T1 сочетает поддержку всех фишек «больших» брендов (16 млн цветов, смена цветовой температуры, динамические эффекты) с преимуществами Zigbee и интеграцией с экосистемами.

Базовый комплект — это лента длиной ~2 метра (6,5 футов), блок управления и адаптер питания. Лента гибкая, клеится на двусторонний скотч. Главная особенность — она RGB CCT типа RGBIC, то есть умеет светить разными цветами одновременно на разных сегментах (Gradient) и поддерживает отдельные белые диоды для тёплого/холодного света (Color + Tunable White). Всего до 16 млн цветов, регулируемая температура белого от холодного до тёплого.

Ленту можно резать по меткам (шаг 20 см) и наращивать — доступны метровые расширения, вплоть до суммарно 10 метров. Важно, что если нарастили длину, нужно в приложении указать новую длину, тогда эффекты будут правильно рассчитываться. Подключаем блок к розетке, ленту к блоку, зажимаем кнопку — добавляем в хаб Aqara. Лента появляется также и в Apple Home как «Lightstrip». Крепим куда нужно: под кровать для мягкой подсветки пола, за ТВ для эффекта Ambilight (ну, не совсем, конечно, синхронизации с картинкой не будет), по периметру потолка или за карниз для скрытой подсветки.

Опыт использования ленты Aqara LED Strip T1

В приложении Aqara (и частично в HomeKit) доступны динамические сцены и эффекты: плавные переливы, мерцание разными цветами, «дыхание» и даже режим синхронизации с музыкой — в блок управления встроен микрофон, который может улавливать ритм вашей музыки и лента будет мигать в такт без участия телефона. То есть превратить комнату в дискотеку – пара пустяков, нажал «Music Sync» и вечеринка готова. Есть пресеты, либо можно настроить чувствительность микрофона. К слову, микрофон работает оффлайн, так что вопрос приватности не стоит (да и вообще, это не «подслушка», а простейший датчик уровня звука).

Еще из интересного: поддержка Apple HomeKit Adaptive Lighting. Это функция, котораяавтоматически меняет цветовую температуру ленты в течение дня: утром прохладный яркий белый, вечером тёплый мягкий — для поддержания циркадных ритмов. Раньше такое было в дорогих системах вроде Philips Hue, а Aqara T1 тоже умеет, так как заявлена совместимость с HomeKit Adaptive Lighting. Проверено: в приложении Дом можно включить «Адаптивный свет» на ленте, и она сама подстраивается.

У меня лента T1 приклеена вдоль плинтуса в коридоре. Реализовал «ночной режим»: если датчик движения ловит, что кто-то пошёл ночью, лента загорается слабым теплым светом, подсвечивая путь (чтобы не споткнуться, но и не ослепнуть от яркого света). Также настроена сцена «Кино»: когда запускаю просмотр (через команду Алисе или Shortcut на телефоне), лента за ТВ включается приглушённым синим светом, создавая уютную атмосферу. Другая популярная идея – подсветка мебели: можно пустить ленту под кухонными шкафами для светодиодной подсветки столешницы, и по движению включать.

Плюсы:

Яркая — до 1000 лм, можно использовать как ночник или подсветку рабочего места;

Совместима с HomeKit и поддерживает адаптивное освещение;

Энергоэффективная — можно оставлять включённой на ночь.

Минусы:

Цена выше аналогов на Wi-Fi — 7 490 рублей;

Без локальных сцен не управляется напрямую через телефон при потере интернета (но можно выключить с блока управления).

Aqara LED Strip T1 приятно удивила. Цвета сочные, эффекты плавные, никаких рывков. Я особенно полюбил делать «закат»: ставлю сцену, где лента медленно меняет оттенок с оранжевого к фиолетовому, создавая имитацию вечернего неба – очень расслабляет. Кстати, с помощью кубика (о нём далее) можно менять цвета жестами – тоже весело. Если лента интегрирована в Apple Home, можно попросить Siri: «Включи подсветку сиреневым» – и всё работает. За время теста у меня появилось желание докупить ещё секций и протянуть подсветку в гардеробную. Умный свет действительно затягивает, делая дом более выразительным и «живым».

Aqara Cube T1 Pro — магический куб для управления жестами

Aqara Cube T1 Pro в руке. Этот небольшой белый кубик позволяет управлять умным домом жестами – достаточно перевернуть, покрутить или встряхнуть его, чтобы запустить заранее настроенную сцену.

Пожалуй, самое необычное устройство в экосистеме Aqara – это куб-контроллер Cube T1 Pro. Выглядит он как игрушка: небольшой пластиковый куб 45×45×45 мм, белого цвета, с цифрами 1–6, обозначающими грани (привет игральной кости!). Но не стоит недооценивать: внутри кубика набор датчиков движения, позволяющих распознавать различные жесты. С помощью куба вы можете управлять гаджетами, просто поворачивая или тряся его в пространстве. Настоящая магия в стиле Гарри Поттера!

В Aqara Cube T1 Pro заложено шесть граней и шесть типов действий. Грань — это как «сцена» или «кнопка»: можно назначить каждой стороне свою функцию, которая будет срабатывать при перевороте куба этой стороной вверх. Например: стороной 1 вверх — включить свет, стороной 2 вверх — выключить.

Помимо переворота, куб распознаёт ещё несколько движений:

Поворот вокруг своей оси (вращение);

Двойной постукивающий удар (knock);

Встряхивание;

Толчок или скольжение по поверхности.

В старой версии куба (без T1 Pro) как раз было шесть жестов. В новой версии добавились нумерованные грани, поддержка Alexa и HomeKit, а также улучшенная чувствительность.

Куб приятно тяжеленький, внутри видимо магнит или груз для баланса. Жесты распознаются достаточно чётко, но важно понимать ограничения. Переворот – без проблем, встряхивание – тоже. А вот с двойным постукиванием (knock) надо приловчиться: это когда лежащий кубик дважды легко стукнуть рукой сверху. Работает, но не идеально – я иногда стучу слишком слабо или, наоборот, переворачиваю слегка. Впрочем, можно обойтись без этого жеста. Вращение куба – прикольная вещь: алгоритм считает на какой угол градусов повернули. В Aqara Home можно использовать величину поворота в качестве параметра (например, повернуть на 90° – это команда). В HomeKit же, как сказано, только грань отслеживается, поэтому сложные жесты там не задействуешь – но можно, к примеру, завести шесть граней=шесть сцен, уже неплохо.

Примеры использования куба

Управление светом и сценами: Самое очевидное – назначить любимые сценарии на грани. Например, грань 1 – «кино» (выключить верхний свет, включить подсветку), грань 2 – «утро» (включить свет, открыть шторы), грань 3 – «вечеринка» (включить ленту цветным, музыку) и т.д. Тогда достаточно положить кубик нужной стороной вверх на стол – бац, сценарий активирован. Поворот куба можно использовать для диммирования: в Aqara можно задать, что если куб лежит гранью 1 вверх, то вращение по часовой – ярче свет, против часовой – тусклее. Представьте, вы как бы «нажимаете ручку громкости, но для света».

Самое очевидное – назначить любимые сценарии на грани. Например, грань 1 – «кино» (выключить верхний свет, включить подсветку), грань 2 – «утро» (включить свет, открыть шторы), грань 3 – «вечеринка» (включить ленту цветным, музыку) и т.д. Тогда достаточно положить кубик нужной стороной вверх на стол – бац, сценарий активирован. Поворот куба можно использовать для диммирования: в Aqara можно задать, что если куб лежит гранью 1 вверх, то вращение по часовой – ярче свет, против часовой – тусклее. Представьте, вы как бы «нажимаете ручку громкости, но для света». Управление шторами или жалюзи: Можно реализовать эффект жеста «открыть/закрыть»: например,поднять куб вверх = открыть шторы (встряхивание как сигнал), перевернуть куб вверх ногами = закрыть. Или используя грани: положил стороной 6 – шторы закрыты, стороной 1 – открыты.

Можно реализовать эффект жеста «открыть/закрыть»: например,поднять куб вверх = открыть шторы (встряхивание как сигнал), перевернуть куб вверх ногами = закрыть. Или используя грани: положил стороной 6 – шторы закрыты, стороной 1 – открыты. Игра и творчество: На самом деле, куб побуждает фантазию. Можно играть с детьми: загадали действие за гранью, ребенок переворачивает – свет мигает. Или использовать как устройство для физического контроля музыки/звука: постучал по кубу – следующий трек (через привязку к Siri Shortcut, к примеру), повернул – громкость. Правда, тут нужна поддержка на уровне смарт-колонки, но технически можно через всякие ухищрения.

Плюсы:

Магический опыт управления жестами без экранов и кнопок;

6 граней × несколько движений — до 20+ команд;

Сменная батарейка CR2450 на 2 года работы;

Работает через Zigbee по всему дому без прямой видимости;

Приятная цена — 3 490 рублей.

Минусы:

Требуется время на изучение и привыкание к жестам;

Активно используются только 2–3 жеста;

В темноте трудно различить стороны — цифры не подсвечиваются;

Нет обратной связи от самого куба — ориентируешься на результат в комнате.

Куб точно добавляет «вау-эффект» вашему умному дому. Гости будут играть с ним. Практическая польза тоже есть: можно вообще не доставать телефон и не звать ассистента, чтобы выполнить комплекс действий – достаточно повернуть куб. Особенно круто, если у вас много сценариев: шесть граней – шесть сцен, очень наглядно. В общем, магия без фальши: устройство честно выполняет обещанное, доставляя удовольствие, если вы любите инновации и гиковские штуки.

Aqara Door and Window Sensor T1 — мини-страж дверей и окон

Завершает наш обзор классика умного дома – датчик открытия двери/окна. В версииAqara T1 это два маленьких белых брусочка: один с электроникой, другой – магнит. Вы клеите их на раму и створку так, чтобы при закрытой двери они находились рядом, а при открытии – размыкались (магнит отходит). Датчик отслеживает наличие магнита и моментально сообщает хабу, открыта дверь или закрыта. Казалось бы, простая штука, но именно такие сенсоры лежат в основе большинства сценариев безопасности и автоматизации.

Всё гениальное просто – датчик не умеет ничего, кроме как давать два состояния: «контакт замкнут» (дверь закрыта) и «контакт разомкнут» (открыта). Но зная эти факты, умный дом уже может многое.

Сигнализация: поставили дом на охрану – любой несанкционированный открытие двери или окна – сирена и уведомление.

Напоминания: забыли закрыть балкон? Система через 5 минут напомнит: «Окно в спальне открыто».

Свет по входу: открылась входная дверь – включился свет в прихожей и сказалось «Добро пожаловать».

Климат-контроль: открыли окно, чтобы проветрить – умный кондиционер автоматически выключился (чтобы не тратить энергию впустую).

Режимы отопления: наоборот, если зимой окно открыто >5 минут, система может предупредить, что вы отапливаете улицу и лучше прикрыть.

Модель T1 – это обновление классического сенсора Aqara. Главное отличие – работает на Zigbee 3.0, за счёт чего энергопотребление ещё ниже, а реакция быстрее и стабильнее. Одной батарейки (CR1632) хватает больше чем на 2 года. Размер крошечный: 41×22×11 мм – меньше зажигалки, магнит ещё меньше. Они настолько легкие и аккуратные, что можно клеить даже на узкие рамы. Максимальный зазор для срабатывания – 22 мм: то есть, если у вас толcтая дверь, и между частями датчика в закрытом положении более 2,2 см, срабатывать не будет (но для большинства окон и дверей подходит).

Настройка банальна – нажимаем скрепкой кнопку на датчике, добавляем через хаб. Дальше можно видеть статус в приложении (открыто/закрыто) и историю. В HomeKit датчик отображается – и его статус тоже можно использовать в автоматизациях. К примеру, через Дом можно задать: «Если датчик Окно открыт, поставить термостат на паузу». Или «Если датчик Дверь открыт, когда никого нет дома – прислать уведомление».

Опыт использования

У меня датчик стоит на дверь в комнату. Когда жена заходит, я сразу это узнаю. Срабатывает мгновенно: как только разомкнул – хаб говорит загорается и прилетает уведомление. Главный плюс – в них нечему ломаться и ошибаться. Нет ложных срабатываний, как, например, может быть у датчиков движения. Работает по принципу «0 или 1», исключений не бывает.

Да, нужно следить за батарейкой – раз в пару лет надо заменить, но приложение предупредит о низком заряде. Если датчик вдруг показывает офлайн – скорее всего, либо далеко от хаба, либо помехи. Ещё важно: клеить датчик нужно на чистую поверхность и желательно на ровную – двусторонний скотч в комплекте надёжный, но если краска осыпается или сильный перепад высот между частями, лучше придумать крепёж иначе. Можно, кстати, использовать не только на окнах: прикрепите на ящик стола – получите датчик, открыт ли ящик (полезно для, скажем, бара или тайников); на дверцу холодильника – будет знать, что её открыли (сценарий: если держат открытой >1 минуты – голосом напомнить закрыть).

Плюсы устройства:

Компактный, автономный и надёжный;

Работает при низких температурах (до -10°C).

Минусы:

Не определяет небольшую приоткрытость окна — только факт разрыва контакта;

Если дверей и окон много, и захочется поставить везде, то цена немного кусается — 2490 рублей.

Итак, мы разобрали все устройства нашего набора. Теперь – пара слов о том, как всем этим управлять и как создаются автоматизации.

Приложение Aqara Home: настройки, сцены и интеграция с Apple Home

Чтобы управлять этим «зоопарком» гаджетов, есть фирменное приложение Aqara Home (доступно на iOS и Android). Вы его уже видели по ходу обзора. Оно служит одновременно и для добавления новых устройств, и для настройки автоматизаций. Интерфейс, надо сказать, совсем не тяжёлый и не канцелярский: всё достаточно наглядно, с иконками комнат, устройствами. Да, иногда переводы попадаются смешные, но в целом сейчас приложение стало куда более дружелюбным, чем пару лет назад (разработчики явно работали над ошибками).

Добавление устройств — элементарно: выбираешь тип, жмёшь кнопку на гаджете – готово. Настройка параметров – например, изменить чувствительность датчика или яркость ночника хаба – всё находится в пару тапов. Особенно мне нравится раздел «Автоматика»: там вы составляете сценарии по принципу IF (если) – THEN (то). Например: ЕСЛИ датчик движения увидел движение И время между 23:00 и 6:00, ТО включить ленту на 20% яркости тёплым светом И через 2 минуты выключить. Логика гибкая: можно и несколько условий, и задержки, и выбирать, по каким дням действует. При этом создание автоматизации происходит через понятные меню, без кодинга. Aqara Home также поддерживает сцены – набор действий по команде. Их можно запускать вручную из приложения, либо привязывать на кнопки и кубы, либо даже интегрировать в ассистентов (в Алисe появятся ваши сцены, например). Я сделал сцену «Спокойной ночи»: выключить всё, закрыть шторы, включить охрану – и могу запустить её из приложения или голосом.

Aqara позволяет подключить аккаунты Alexa, Google, Яндекс прямо в своём приложении – после этого все устройства синхронизируются. Например, добавил датчик движения – он тут же появился в HomeKit как датчик движения, хаб появился как сирена и ночник, лента как лампочка. Apple Home особо радует, потому что можно управлять локально, без облака – хаб Aqara подключается к HomeKit напрямую. В итоге многие вещи можно делать и через приложение «Дом» на iPhone – кому как удобнее. Но некоторые продвинутые настройки есть только в Aqara Home (например, чувствительность датчика вибрации или обновление прошивки устройств). Так что иногда без этого приложения не обойтись. Но это нормальная практика – даже устройства Philips Hue настраиваются лучше через фирменное приложение.

Могу подтвердить – за пару часов можно настроить целый умный дом. Добавление каждого датчика занимает минуту-другую. Сцены – ещё по паре минут на сценарий. Никаких танцев с бубном, всё достаточно интуитивно. Единственное место, где я слегка помучался – это модуль для штор, да и то, вопрос не в подключении, а в прямых руках, чтобы сделать механическую часть работы.

Приложение также позволяет делиться доступом с членами семьи – можно добавить домочадцев, чтобы у каждого на телефоне были эти устройства (или пригласить в Apple Home – как вам удобнее). В общем, экосистема построена так, чтобы максимально упростить жизнь, а не усложнить её настройками. Люди разного уровня технической подкованности осваивают Aqara без проблем. Пример связки с Apple Home: У меня настроено, что все датчики и устройства передаются в Дом. Поэтому я могу управлять ими через Siri: «Привет, Siri, открой шторы в спальне» – и она отправляет команду на Aqara хаб, который дёргает шторы. Или «Выключи всё на кухне» – Siri отдаёт команду, Aqara выключает ленту и лампу.

Кстати, куда ж без искусственного интеллекта. Тут есть Aqara Copilot, доступно 100 запросов (вероятно, в месяц). Но на русском языке оно работает совсем странно. Так что, я расскажу про него когда-нибудь в другой раз.

Заключение: когда гаджеты создают уют и вау-эффект

Протестировав весь этот комплект устройств Aqara, я остался весьма доволен. Каждый гаджет по-своему добавляет удобство и эмоции: хаб с подсветкой даёт ощущение защищённости и ночного уюта, датчик вибрации удивляет своими нишевыми сценариями, мотор для штор превращает обычное утро в сцену из футуристического фильма, световая лента раскрашивает будни всеми цветами, кубик вносит элемент игры и магии в управление, а датчики на окнах и дверях дарят спокойствие за дом.

Конечно, идеальных устройств не бывает: у Aqara тоже есть мелкие недостатки – то чувствительность датчика захочется подкрутить, то хаб перезагрузить после обновления. Но плюсы явно перевешивают. Особенно ценно, что все эти устройства работают единым ансамблем. Это и создает то самое чувство «настоящего» умного дома, а не разрозненных умных штуковин.

Ещё одно наблюдение: стоит начать – и хочется продолжать. Почти все, кто приобщился к умному дому, отмечают, что на одном-двух датчиках остановиться трудно. Сразу появляются мысли: вот бы ещё датчик протечки к стиралке, ещё бы термостат на батарею, камеру на вход… И это не потому, что чего-то не хватило, а потому что видишь, как классно всё интегрируется, и хочешь расширить возможности. Я сам, признаюсь, уже присматриваю пару новых сенсоров.

В России Aqara делает всё, чтобы пользователю было комфортно: локальный сервер – быстрое соединение, поддержка на русском, гарантия и сервис. То есть, вы получаете не просто набор железок, а поддерживаемую экосистему. Это важно, ибо умный дом – вещь, с которой живёшь долгие годы, и хочется уверенности, что оно не «умрёт» через год-два.

Ну и напоследок: умная комната – это весело, но умный дом – это вау. Если у вас уже есть умные лампочки или колонка, самое время сделать следующий шаг. Начать можно с малого набора: хаб + парочка датчиков (у Aqara даже киты продаются). А дальше – сам не заметишь, как квартира оживает. Это увлекательный процесс, почти хобби, но с очень практичным выхлопом: комфорт, безопасность, экономия времени и энергии.